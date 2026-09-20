 అందాల అషు.. (ఫోటోలు) | Gorgeous Ashu Photos | Sakshi
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అందాల అషు.. (ఫోటోలు)

Sep 20 2026 11:02 AM | Updated on Sep 20 2026 11:36 AM

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హెచ్‌ఐసీసీలో శనివారం ఏర్పాటు చేసిన హైలైఫ్‌ ఎగ్జిబిషన్‌లో నటి అషురెడ్డి సందడి చేశారు. డిజైనర్‌ దుస్తులు, ఆభరణాలు ధరించి ఆకట్టుకున్నారు.

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