 నేపాల్‌ వరదలు.. 40 పిరమిడ్లు కట్టేంత శిథిలాలు | Nepal Rockfall Debris Volume Equal to 40 Great Pyramids Triggers Deadly Avalanche | Sakshi
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నేపాల్‌ వరదలు.. 40 పిరమిడ్లు కట్టేంత శిథిలాలు

Sep 20 2026 10:45 AM | Updated on Sep 20 2026 10:45 AM

Nepal Rockfall Debris Volume Equal to 40 Great Pyramids Triggers Deadly Avalanche

కాఠ్మాండూ: ఈజిప్టులోని ప్రపంచ ప్రసిద్ధ గిజా పిరమిడ్ల వంటి 40 భారీ పిరమిడ్లను నిర్మించడానికి ఎంత మొత్తంలో రాళ్లు, ఇతర నిర్మాణ సామగ్రి అవసరమో... సరిగ్గా అంతే పరిమాణంలో కొండచరియలు, మంచు విరిగిపడి నేపాల్‌లో పెను విధ్వంసం సృష్టించాయి. ఆగస్టు 26న లాంగ్‌టాంగ్ లిరుంగ్ పర్వత శిఖరం నుంచి జారిన ఈ అపార శిథిల ప్రవాహం (డెబ్రిస్ ఫ్లో) ధాటికి ఇప్పటివరకు 1,300 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోగా, వేలాది మంది ఆచూకీ గల్లంతైంది.

శాటిలైట్ చిత్రాల ఆధారంగా శాస్త్రవేత్తలు జరిపిన తాజా విశ్లేషణల ప్రకారం, పర్వత ఉత్తర భాగంలో సుమారు 5,150 మీటర్ల ఎత్తున ఉన్న 2.2 చదరపు కిలోమీటర్ల భారీ రాతి పలక అకస్మాత్తుగా విరిగిపడింది. కొండచరియలు, గడ్డకట్టిన మంచు కలిసి దాదాపు 11 కోట్ల ఘనపు మీటర్ల పరిమాణంలో కిందికి దూసుకొచ్చాయి. ఈ ఘనపరిమాణం గిజాలోని 40 పిరమిడ్లతో సమానమని భూగర్భ శాస్త్రవేత్తలు లెక్కగట్టారు. గంటకు 160 నుంచి 190 కిలోమీటర్లకు పైగా పెను వేగంతో లోయలోకి దూసుకొచ్చిన ఈ ప్రవాహం, మార్గమధ్యంలోని పదుల సంఖ్యలో గ్రామాలు, ఆవాసాలను ఆనవాలు లేకుండా తుడిచిపెట్టేసింది.

శతాబ్దాలుగా రాళ్లను, మట్టిని గట్టిగా బంధించి ఉంచిన శాశ్వత మంచు (పెర్మాఫ్రాస్ట్) గ్లోబల్ వార్మింగ్ ప్రభావంతో కరిగిపోవడమే ఈ ఘోర ప్రమాదానికి ప్రధాన కారణమని నిపుణులు నిర్ధారించారు. 2015 నాటి గోర్ఖా భూకంపం వల్ల ఇప్పటికే బలహీనపడిన ఈ ప్రాంతంలో, ప్రపంచ సగటు కంటే 2 డిగ్రీల అధిక ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ప్రమాదానికి ముందు రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు అనూహ్యంగా 10 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ను దాటడంతో మంచు వేగంగా కరిగి, రాళ్ల పగుళ్లలోకి చేరి వాటిని మరింత వదులు చేసింది. పైనుంచి పడే క్రమంలో రాళ్లు ఒకదానితో ఒకటి ఢీకొని పొడిగా మారి, కరిగిన నీటితో కలిసి ప్రమాదకర ద్రవ రూప ప్రవాహంగా రూపాంతరం చెందాయి. భవిష్యత్తులో హిమాలయ ప్రాంతానికీ ఇలాంటి ప్రమాదాలు పొంచి ఉన్నాయని పరిశోధకులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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