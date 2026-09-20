 గణపయ్య సన్నిధిలో అలియా భట్.. భక్తి క్షణాల ఫోటోలు | Alia Bhatt at Lord Ganesha Presence Beautiful Moments of Devotion | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

గణపయ్య సన్నిధిలో అలియా భట్.. భక్తి క్షణాల ఫోటోలు

Sep 20 2026 6:14 AM | Updated on Sep 20 2026 6:54 AM

Alia Bhatt at Lord Ganesha Presence Beautiful Moments of Devotion1
1/13

Alia Bhatt at Lord Ganesha Presence Beautiful Moments of Devotion2
2/13

Alia Bhatt at Lord Ganesha Presence Beautiful Moments of Devotion3
3/13

Alia Bhatt at Lord Ganesha Presence Beautiful Moments of Devotion4
4/13

Alia Bhatt at Lord Ganesha Presence Beautiful Moments of Devotion5
5/13

Alia Bhatt at Lord Ganesha Presence Beautiful Moments of Devotion6
6/13

Alia Bhatt at Lord Ganesha Presence Beautiful Moments of Devotion7
7/13

Alia Bhatt at Lord Ganesha Presence Beautiful Moments of Devotion8
8/13

Alia Bhatt at Lord Ganesha Presence Beautiful Moments of Devotion9
9/13

Alia Bhatt at Lord Ganesha Presence Beautiful Moments of Devotion10
10/13

Alia Bhatt at Lord Ganesha Presence Beautiful Moments of Devotion11
11/13

Alia Bhatt at Lord Ganesha Presence Beautiful Moments of Devotion12
12/13

Alia Bhatt at Lord Ganesha Presence Beautiful Moments of Devotion13
13/13

# Tag
alia bhatt alia bhatt bollywood vinakayaka Chavithi photo gallery Viral Pic Bollywood Actress Tollywood Actress Devotion
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గణపయ్య సన్నిధిలో అలియా భట్.. భక్తి క్షణాల ఫోటోలు
photo 2

బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో మరింత బ్యూటిఫుల్‌గా మృణాల్‌ ఠాకూర్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

నెల్లూరులో భారీ వర్షం... నీట మునిగిన రోడ్లు (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల : మోహినీ అవతారంలో శ్రీవారు.. మార్మోగుతున్న గోవింద నామస్మరణ (ఫొటోలు)
photo 5

సైమా అవార్డ్స్ 2026 వేడుకలో ఇస్మార్ట్ బ్యూటీ నభా నటేష్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Sensational Facts On Sai Krishna Case 1
Video_icon

సాక్షి చెప్పిందే నిజమైంది
Ambati Rambabu Strong Warning To Pemmasani Chandrasekhar Over ED Notices 2
Video_icon

నన్నే భయపెట్టాలని చూస్తావా.. గుర్తుపెట్టుకో పెమ్మసాని
RBI May Hike Repo Rate By 25 Bps In October 3
Video_icon

లోన్ తీసుకునేవారికి RBI షాక్.. పెరగనున్న EMI భారం
Chandrababu Massive Conspiracy Against YS Jagan 4
Video_icon

జగన్ పై భారీ కుట్ర! బాబు ప్లాన్ బట్టబయలు
Ganesh Immersion In Dry Ponds In Anantapur 5
Video_icon

నీళ్లు లేని చెరువుల్లో గణేష్ నిమజ్జనాలు.. అసలేం జరిగిందంటే!
Advertisement