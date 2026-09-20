ఏదో రకంగా ఒక కూలర్ పెట్టించండి స్వామీ! మీకు పుణ్యముంటుంది!!
బాలీవుడ్ నటి కత్రినా కైఫ్ ఇటీవల ఓ పబ్లిక్ ఈవెంట్లో కనిపించడంతో సోషల్ మీడియాలో చర్చ మొదలైంది.
కార్డిఫ్ వేదికగా శ్రీలంకతో జరిగిన రెండో టీ20 మ్యాచ్లో ఇంగ్లండ్ బ్యాటర్ జోస్ బట్లర్ ప్రపంచ రికార్డు సాధించాడు.
పట్నా: బిహార్ ఎమ్మెల్యే, ప్రముఖ గాయని మైథిలీ ఠాకూర్ (26) ముం
పశ్చిమ ఢిల్లీలోని 64 ఏళ్ల వ్యక్తి మరణి...
ఉత్తరప్రదేశ్లోని లక్నోలో జరిగిన దా�...
పోక్సో (POCSO) ప్రత్యేక కోర్టు ఇచ్చిన తీ�...
ప్రియురాలితో కలిసి మలేషియా టూర్ ఎంజ...
ఉత్తరప్రదేశ్లోని బరేలీ జిల్లా ఆసుప�...
సాక్షి, హైదరాబాద్: నగరంలోని హఫీజ్ప�...
గల్ఫ్ రాజకీయాల్లో మరో యువరాజు పేరు �...
కౌలాలంపూర్: మలేషియాలో పీహెచ్డీ చేస...
ప్రముఖ నటి సంయుక్త హెగ్డే (Samyuktha Hegde) తన ఫ�...
హర్దోయి: ఉత్తరప్రదేశ్లోని హర్దోయి జ...
ముంబై: గణపతి నిమజ్జనం భక్తులకు భావోద�...
ఐఐటీ బొంబాయి కిలో విషాదం చోటు చేసుకు�...
న్యూఢిల్లీ: వాతావరణ మార్పుల ప్రభావాల...
అమెరికాలో ఉద్యోగం.. అక్కడే స్థిరపడాల�...
ఉదయం లేవగానే ఫోన్ చూడటం.. వరుస నోటిఫిక...
ఏ వ్యాపారంలోనైనా ఒక్కసారి ఘోరమైన నష్...
అమెరికాలోని అట్లాంటా (జార్జియా) నగరా�...
కౌలాలంపూర్ నుండి సిడ్నీకి వెళ్తున్న ...
స్ఫూర్తి పొందడానికి క్షణం చాలు...ఆ క్ష...
మిర్జాపూర్: ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని మి�...
గడ్చిరోలి: మహారాష్ట్రలోని గడ్చిరోలి ...
సాక్షి, విజయవాడ: సాక్షి టీవీ దెబ్బకు క...
అమెరికాలో హైదరాబాద్కు చెందిన ఒక వ్�...
అట్లాంటిక్ మహాసముద్ర పరివాహక ప్రాంత�...
డాక్టర్ వై ఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి ఫౌండేషన...
సాక్షి, విజయవాడ: గాదె సాయికృష్ణ లాకప్�...
దివంగత నటుడు సుశాంత్ సింగ్ రాజ్పుత్...
భారతీయ ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయంలో శ్రీ గ...
వాషింగ్టన్: అమెరికా నైరుతి ప్రాంతంల...
సాక్షి, మహబూబాబాద్ జిల్లా: డోర్నకల్ ఎ�...
Sep 20 2026 6:14 AM | Updated on Sep 20 2026 6:54 AM
గణపయ్య సన్నిధిలో అలియా భట్.. భక్తి క్షణాల ఫోటోలు
బ్లాక్ డ్రెస్లో మరింత బ్యూటిఫుల్గా మృణాల్ ఠాకూర్ (ఫోటోలు)
నెల్లూరులో భారీ వర్షం... నీట మునిగిన రోడ్లు (ఫొటోలు)
తిరుమల : మోహినీ అవతారంలో శ్రీవారు.. మార్మోగుతున్న గోవింద నామస్మరణ (ఫొటోలు)
సైమా అవార్డ్స్ 2026 వేడుకలో ఇస్మార్ట్ బ్యూటీ నభా నటేష్ (ఫొటోలు)
సాక్షి చెప్పిందే నిజమైంది
నన్నే భయపెట్టాలని చూస్తావా.. గుర్తుపెట్టుకో పెమ్మసాని
లోన్ తీసుకునేవారికి RBI షాక్.. పెరగనున్న EMI భారం
జగన్ పై భారీ కుట్ర! బాబు ప్లాన్ బట్టబయలు
నీళ్లు లేని చెరువుల్లో గణేష్ నిమజ్జనాలు.. అసలేం జరిగిందంటే!