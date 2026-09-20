 అందరూ వారిస్తున్నా.. పాము నోట్లో నోరు పెట్టి.. | Incredible Rescue Man Saves Snakes Life with CPR | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అందరూ వారిస్తున్నా.. పాము నోట్లో నోరు పెట్టి..

Sep 20 2026 1:46 PM | Updated on Sep 20 2026 1:46 PM

Incredible Rescue Man Saves Snakes Life with CPR

వల్సాడ్: గుజరాత్‌లోని వల్సాడ్ జిల్లా వాపీ పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో ఆశ్చర్యకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. అక్కడ ఉన్న ఒక కంపెనీ ప్రాంగణంలో విషరహిత పాము ఒకటి అపస్మారక స్థితిలో పడి ఉండటాన్ని గుర్తించి రెస్క్యూ చేశారు. ఆ సమయంలో ఆ పాము శరీరంలో ఎలాంటి కదలికలు లేకపోవడంతో పాటు దాని పరిస్థితి విషమంగా మారింది. సాధారణంగా పాము కనిపిస్తే భయంతో దూరంగా పరుగులు తీసే పరిస్థితుల్లో, అక్కడ కనిపించిన దృశ్యం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.

అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న పామును చూసిన జంతు ప్రేమికుడు సంజయ్ పవార్ వెంటనే స్పందించారు. మూగజీవి ప్రాణాన్ని కాపాడేందుకు ఆయన వెంటనే దానికి సీపీఆర్ (కార్డియోపల్మోనరీ రిససిటేషన్) ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. తన నోటితో ఆ పాము నోట్లోకి గాలిని ఊదుతూ కొంత సమయం పాటు నిరంతరం శ్వాస అందించే ప్రయత్నం చేశారు. ఆయన ప్రయత్నం ఫలించి, కాసేపటికి పాము శరీరంలో మెల్లగా కదలికలు మొదలయ్యాయి.

సంజయ్ పవార్ అందించిన అత్యవసర సాయంతో పాము ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడటంతో అక్కడున్న వారంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలను అక్కడి వ్యక్తులు వీడియో తీసి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్ చేయగా, అది కాస్తా వైరల్‌గా మారింది. కేవలం మనుషులకే కాకుండా, మూగజీవుల పట్ల కూడా కరుణ, ప్రేమను ప్రదర్శించవచ్చని నిరూపించిన సంజయ్ పవార్‌ను నెటిజన్లు ప్రశంసిస్తున్నారు. 

ఇదీ చదవండి: Uttarakhand: నకిలీ పత్రాలతో ఎంబీబీఎస్ అడ్మిషన్లు?

# Tag
snake cpr Life save
Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గణేశుడి సన్నిధిలో విజయ్‌ దేవరకొండ..(ఫోటోలు)
photo 2

అందాల అషు.. (ఫోటోలు)
photo 3

కట్టుబాపు చీరలో కనువిందు చేస్తున్న కీర్తి సురేష్..(ఫోటోలు)
photo 4

ఎర్రచీరలో శోభిత ధూళిపాళ.. చూపుతిప్పుకోనివ్వని అందాలు (ఫోటోలు)
photo 5

గణపయ్య సన్నిధిలో అలియా భట్.. భక్తి క్షణాల ఫోటోలు

Video

View all
Massive Explosion House And Furniture Destroyed In Amalapuram 1
Video_icon

అమలాపురంలో భారీ పేలుడు.. ఇల్లు ధ్వంసం
Yarlagadda Venkata Rao Slams Gannavaram CI Shiv Prasad 2
Video_icon

గన్నవరం CI లంచావతారం.. నడి రోడ్డుపై నిలదీసిన MLA
Kollywood Hero Suriyas SCENE Teaser 3
Video_icon

మళ్లీ ఖాకీ చొక్కాలో సూర్య.. ఇక ఫ్యాన్స్ కు పూనకాలే.!
Perni Kittu Strong Warning To Majji Srinu 4
Video_icon

ఫటా ఫటా ఫ్లెక్సీలు మార్చినట్టు కండువా మార్చేశాడు.. జగన్ వస్తే నీ పరిస్థితి ఏంటో నీ ఊహకే వదిలేస్తున్నా!
5 Days Heavy Rain Alert To Andhra Pradesh 5
Video_icon

ఏపీకి 5 రోజులు భారీ వర్షాలు
Advertisement
 