చిన్నారిని ఎత్తుకున్న వ్యక్తిపై ఒక్కసారిగా పడిన పాము

ముంబై: మహారాష్ట్రలోని అంబోలి జలపాతం వద్ద ఓ వ్యక్తి చిన్నారిని ఎత్తుకుని వెళ్తుండగా అకస్మాత్తుగా ఓ పాము అతడిపై పడింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారాయి.
జలపాతం వద్ద సందర్శకులు తిరుగుతున్న సమయంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. చిన్నారిని చేతుల్లో పట్టుకున్న వ్యక్తి ముందుకు వెళ్తుండగా పాము అకస్మాత్తుగా పై నుంచి అతడి మీదకు పడింది. ఊహించని పరిణామంతో అక్కడున్నవారు ఒక్కసారిగా అప్రమత్తమయ్యారు.
పాము తనపై పడిన వెంటనే ఆ వ్యక్తి తీవ్రంగా స్పందించినట్లు వైరల్ దృశ్యాల్లో కనిపిస్తుంది. అతడి చేతుల్లో చిన్నారి ఉండటంతో పరిస్థితి మరింత ఆందోళనకరంగా మారింది. అయితే పాము కిందపడిన అనంతరం అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయినట్లు వీడియోలో కనిపిస్తోంది.
వర్షాకాలంలో జలపాతాలు, అడవులను సందర్శించే సమయంలో పాములు, ఇతర వన్యప్రాణులు కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ప్రకృతి ప్రాంతాల్లో రాళ్లు, చెట్లు, పొదల సమీపంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తుంటారు.
అంబోలి జలపాతం వద్ద జరిగిన ఈ ఘటనలో ఎవరైనా గాయపడ్డారా అనే వివరాలపై స్పష్టత లేదు. అయితే చిన్నారితో ఉన్న సమయంలో పాము అకస్మాత్తుగా పడటం సందర్శకుల్లో భద్రతపై మరోసారి ఆందోళన కలిగించింది.
జలపాతంలో పైనుంచి పామూ పడింది.. వైరల్ వీడియో
మహారాష్ట్రలోని అంబోలి జలపాతం వద్ద కుటుంబంతో సరదాగా గడుపుతున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా పైనుంచి భారీ పాము పడింది
చిన్నారిని ఎత్తుకుని ఉన్న వ్యక్తి పక్కనే పాము పడటంతో అక్కడున్నవారు హడలిపోయి కేకలు వేస్తూ పరుగులు తీశారు. ఇది కోబ్రా అనిపిస్తుంది pic.twitter.com/cUXm49jM7A
— basker reddy (@chicagobachi) September 15, 2026