 అందంతో టాప్ లేపిన మృణాల్ ఠాకుర్ (ఫొటోలు) | Actress Mrunal Thakur Latest Photos Viral | Sakshi
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అందంతో టాప్ లేపిన మృణాల్ ఠాకుర్ (ఫొటోలు)

Sep 14 2026 9:06 AM | Updated on Sep 14 2026 9:06 AM

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ప్రముఖ హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకుర్..(Mrunal Thakur) రెడ్ డ్రస్‌లో అదిరిపోయే అందంతో ఆకట్టుకుంటోంది. ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

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అందంతో టాప్ లేపిన మృణాల్ ఠాకుర్ (ఫొటోలు)
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