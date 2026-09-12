సాక్షి, చెన్నై : తమిళనాడు ఐఏఎస్ అధికారుల బదిలీల్లో భాగం ఒక
ప్రభుత్వాన్ని మూసెయ్యడం కాదయ్యా! ఓన్లీ కళాశాలలనే!
ఒక్కసారే అన్ని కహానీలు ఎందుకు చెప్పార్సార్!!
తెలుగు బిగ్బాస్ 10వ సీజన్ మొదలై నాలుగు రోజులే అయింది.
ముంబై- గోవా హైవే విస్తరణ పనులు నత్త నడకన సాగుతుండటంపై కేంద్ర రహదారి రవాణా, రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ తీవ్ర అసహనం
ఇంతవరకు చాలామంది ఒత్తిడితో కూడిన కార...
మహారాష్ట్రలోని నాగ్పూర్లో స్టేట్ �...
సాక్షి, కోల్కతా: పశ్చిమ బెంగాల్లో మ...
మంగోలియా అధ్యక్షుడు ఉఖ్నాగిన్ ఖురెల�...
జయపూర్ పరిధిలోని గోవింద్ పురాలో భార్...
ఇటీవల కాలంలో చాలామంది సంపాదన, పిల్లల�...
సన్ పిక్చర్స్ అధినేత, 'DC' చిత్ర నిర్మాత...
సాక్షి, హైదరాబాద్: తెలంగాణ అసెంబ్లీ�...
ముంబైలోని నీతా ముఖేష్ అంబానీ కల్చరల్...
దాదాపు ఏడేళ్ల తర్వాత చైనా అధ్యక్షుడు...
సేంద్రియ మిద్దె తోటలు/ పెరటి తోటలు/ ఇం...
సాక్షి, ముంబై: మహారాష్ట్రలో ఘోర రోడ్డ�...
వ్యాపారంలో ఎదురు దెబ్బలు తగలగానే మనక...
మంచితనం, మర్యాద, బాధ్యతగా ఉండటం తప్పే�...
సాక్షి, కాకినాడ: కాకినాడ జిల్లాలో ఏఈ న...
నేపాల్ దేశంలోనే తొలి మహిళా రెస్క్య�...
తల్లి తన పిల్లల కోసం ఏదైనా చేయగలదు అన�...
సాక్షి, న్యూఢిల్లీ : ఈశాన్య ఢిల్లీలోన�...
కృష్ణాష్టమి పర్వదినాన్ని పురస్కరిం�...
బీడ్: ఎన్నికష్టాలు ఎదురైనా సరే, తన ఇద...
బిష్కెక్ (కిర్గిజిస్థాన్): ఉగ్రవాద�...
పనాజీ : ఢిల్లీనుంచి బయలుదేరిన ఇండిగో �...
ప్రస్తుతం ఉరుకుల పరుగుల జీవన విధానంల...
బిష్కెక్: కిర్గిజిస్తాన్లోని బిష్�...
ఆరు అంకెల జీతం, హెచ్1-బీ వీసా కలలతో అమ�...
కఠ్మాండు: నేపాల్లోని భోటేకోషి-త్రిశ...
న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి �...
ఊపిరి పీల్చుకోవడమే కష్టమైనంత పలుచని ...
ఓ ఆలోచన వచ్చేసి డిస్టర్బ్ చేస్తుంది...
బిష్కెక్: షాంఘై సహకార సంస్థ (ఎస్సీవో) 25...
Sep 12 2026 2:51 AM | Updated on Sep 12 2026 3:39 AM
ఎన్నికల్లో మీకు సరైన లెక్క నేను చెబుతా..
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ఆయన వెళ్లిపోవడం వల్ల ఏం నష్టం లేదు.. బొత్స కొడుకు,కూతురు కౌంటర్