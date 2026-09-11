 యూట్యూబ్‌ సాయంతో శాండ్‌విచ్‌ తయారీ..ఇవాళ ఏకంగా..! | Man Learnt To Make Sandwiches From YouTube Earns Rs. 25 Lakhs | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

యూట్యూబ్‌ సాయంతో శాండ్‌విచ్‌ తయారీ..ఇవాళ ఏకంగా..!

Sep 11 2026 12:12 PM | Updated on Sep 11 2026 12:21 PM

Man Learnt To Make Sandwiches From YouTube Earns Rs. 25 Lakhs

వ్యాపారంలో ఎదురు దెబ్బలు తగలగానే మనకు ఇది సూట్‌ కాదని వదిలేస్తాం. కొందరు వైఫల్యం, ఎదురుదెబ్బల్ని..గొప్ప సక్సెస్‌ని అందించే పాఠాలుగా తీసుకుంటారు. అలా సానూకూల దృక్పథంతో ముందుకు సాగి ఆహార వ్యాపారంలో లక్షల్లో డబ్బుని ఆర్జిస్తూ శెభాష్‌ అనిపించుకుంటున్నాడు ఈ యువకుడు.

అతడే అభిషేక్‌ సాహు. ఈ యువకుడు వైఫల్యాన్ని వ్యాపార ప్రస్థానానికి ముగింపు కాదని నమ్మాడు. చివరికి అతడి నమ్మకమే నిజమైంది. నిజానికి సాహు 15 ఏళ్ల క్రితం భోపాల్‌ వెళ్లి ఇంటర్నెట్‌ కేఫ్‌ని ప్రారంభించాడు. అయితే ఆ వ్యాపారం ఏడాదిలోపే మూతపడింది. అయితే సాహు వ్యాపారం తన వల్ల కాదని అగిపోకోకుండా మరో వ్యాపార ప్రయత్నం ప్రారంభించాడు. మరోసారి తన అదృష్టం పరీక్షించుకోవాలన్న కృత నిశ్చయంతో ఈ సారి రూ. 30 వే పెట్టుబడితో చిన్న శాండ్‌విచ్‌ బండిని ప్రారంభించాడు. 

నిజానికి ఆహార వ్యాపారంలో అనుభవము లేదు ..ఆ వంటకం తయారీ కూడా రాదు. అయితే సాహు యూట్యూబ్‌ సాయంతో శాండ్‌ విచ్‌ తయారీల గురించి తెలుసుకుని మరి ఈ వ్యాపారం ప్రారంభించాడు. హరిహర్‌ శాండ్‌విచ్‌ అనే పేరుతో బిజినెస్‌ ప్రారంభించాడు. క్రమంగా పుంజుకుంటూ లాభాల బాట పట్టడం మొదలైంది. ఇవాళ ఆ వ్యాపారం వారాపు రోజుల్లో దాదాపు  600 శాండ్‌విచ్‌లు అమ్ముతుండగా, వారాంతాల్లో ఏకంగా వెయ్యికి పైగా శాండ్‌విచ్‌లు అమ్ముడవ్వడం విశేషం. 

ఈ వ్యాపారం నెలకు సుమారు రూ. 25 లక్షలు టర్నోవర్‌ ఆర్జిస్తోంది. విఫలమైన ఇంటర్నెట్‌ కేఫ్‌ నుంచి ఏకంగా రూ. 25 లక్షలు ఆర్జించే స్ట్రీట్‌ ఫుడ్‌ వ్యాపారం నడిపే రేంజ్‌కి అంటే ఇది నిజంగా స్ఫూర్తిదాయకమైన విజయం కదూ. అయోధ్య బైపాస్‌ రోడ్డులోని మినాల్‌ రెసిడెన్సీ వద్ద ఉన్న ఈ పిజ్జా బండి వద్దకు పెద్ద సంఖ్యలో జనాలు వస్తుంటారు. 

సందర్శకులు కనీసం 30 నుంచి  50 నిమిషాలు వెచ్చించి మరి వాటి రుచి కోసం వెయిట్‌ చేస్తుంటారంటే..ఎంతగా సాహు వ్యాపారం పేరుగాంచిందో తెలుస్తోంది కదూ. అంతేగాదు అతని సోదరుడు దీపక్‌ సాహు కూడా ఈ వ్యాపారంలో సాయం అందిస్తుంటాడట. ఈ ప్రేరణాత్మక స్టోరీని ప్రథమ్‌ అనే యూజర్‌ సోషల్‌ మీడియా వేదకగా షేర్‌ చేయడంతో నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. 

 

(చదవండి: అర ఎకరం..ఏడాదికి రూ. 80 లక్షలు!)
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సౌండ్ బాక్స్‌తో గ్లామరస్ శ్రుతి హాసన్.. (ఫొటోలు)
photo 2

కామాఖ్య దేవాలయాన్ని దర్శించుకున్న ఉపాసన.. (ఫొటోలు)
photo 3

'ఖైదీ' పాప ఇప్పుడెలా ఉందో చూశారా? ఏడేళ్ల తర్వాత మళ్లీ కలిశారు (ఫొటోలు)
photo 4

ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో పోలాల అమావాస్య వేడుకలు...(ఫొటోలు)
photo 5

వైష్ణవి చైతన్య ‘ఎపిక్‌’ లుక్స్‌.. షూటింగ్‌ ఫొటోలు వైరల్‌

Video

View all
AI Could Kill All Humans Anthropic Researcher Jacob Coxon Quits With Warning 1
Video_icon

మనుషులను AI చంపేయొచ్చు.. ఆంత్రోపిక్ పరిశోధకుడి సంచలన హెచ్చరిక
Intercaste Marriage Bride Side Family Members Demolished Groom House 2
Video_icon

కొంప కూల్సిన ప్రేమ పెళ్లి..
Foldable Phone Battle Between IPhone And Samsung 3
Video_icon

వామ్మో 3 లక్షలా! ఐఫోన్ DUOకు సామ్ సంగ్ బిగ్ షాక్
Anil Kumar Yadav Sensational Comments On MLA Vemireddy Prasanthi Reddy 4
Video_icon

పెద్దమ్మ ప్రశాంతమ్మ.. నేనెంటో శ్రీధర్ రెడ్డికి అడుగు చెప్తాడు
170 Year Old Lord Hanuman Idol In Ujjain 5
Video_icon

ఖడే హనుమాన్... ఉజ్జయినిలో కదలని విగ్రహం వెనుక అసలు కథ!
Advertisement
 