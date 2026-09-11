 కార్తీ ‘ఖైదీ’ చిన్నారి అముద ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే? 7 ఏళ్ల తర్వాత ఢిల్లీతో రీయూనియన్.. ఫొటోలు వైరల్ | Karthi Kaithi Child Star Amudha After 7 Years Her Reunion with Dilli Goes Viral Photos | Sakshi
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కార్తీ ‘ఖైదీ’ చిన్నారి అముద ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే? 7 ఏళ్ల తర్వాత ఢిల్లీతో రీయూనియన్.. ఫొటోలు వైరల్

Sep 11 2026 7:05 AM | Updated on Sep 11 2026 7:08 AM

Karthi Kaithi Child Star Amudha After 7 Years Her Reunion with Dilli Goes Viral Photos1
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Karthi Kaithi Child Star Amudha After 7 Years Her Reunion with Dilli Goes Viral Photos2
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Karthi Kaithi Child Star Amudha After 7 Years Her Reunion with Dilli Goes Viral Photos3
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Karthi Kaithi Child Star Amudha After 7 Years Her Reunion with Dilli Goes Viral Photos4
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Karthi Kaithi Child Star Amudha After 7 Years Her Reunion with Dilli Goes Viral Photos5
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Karthi Kaithi Child Star Amudha After 7 Years Her Reunion with Dilli Goes Viral Photos6
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Karthi Kaithi Child Star Amudha After 7 Years Her Reunion with Dilli Goes Viral Photos7
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Karthi Kaithi Child Star Amudha After 7 Years Her Reunion with Dilli Goes Viral Photos8
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Karthi Kaithi Child Star Amudha After 7 Years Her Reunion with Dilli Goes Viral Photos9
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Karthi Kaithi Child Star Amudha After 7 Years Her Reunion with Dilli Goes Viral Photos10
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Karthi Kaithi Child Star Amudha After 7 Years Her Reunion with Dilli Goes Viral Photos11
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Karthi Kaithi Child Star Amudha After 7 Years Her Reunion with Dilli Goes Viral Photos12
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Karthi Kaithi Child Star Amudha After 7 Years Her Reunion with Dilli Goes Viral Photos13
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source:monicasiva_offl

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