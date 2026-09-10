 కాఫీ కప్‌తో కీర్తి.. అదిరిన కాఫీ లుక్‌! (ఫోటోలు) | Keerthy Suresh Coffee Look Serving Cuteness With Every Sip, Photos Gallery Goes Viral On Social Media | Sakshi
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కాఫీ కప్‌తో కీర్తి.. అదిరిన కాఫీ లుక్‌! (ఫోటోలు)

Sep 10 2026 8:25 AM | Updated on Sep 10 2026 9:26 AM

Keerthy Coffee Look Serving Cuteness with Every Sip1
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Keerthy Coffee Look Serving Cuteness with Every Sip2
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Keerthy Coffee Look Serving Cuteness with Every Sip3
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Keerthy Coffee Look Serving Cuteness with Every Sip4
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Keerthy Coffee Look Serving Cuteness with Every Sip5
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Keerthy Coffee Look Serving Cuteness with Every Sip6
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Keerthy Coffee Look Serving Cuteness with Every Sip7
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