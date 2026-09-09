 ప్రతి ఇంట్లో అదే చర్చ : వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు) | YS Jagan Meeting With Parchur Leaders Today HD Photos | Sakshi
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పర్చూరు నియోజకవర్గ నేతలతో వైఎస్ జగన్‌ సమావేశం (ఫొటోలు)

Sep 9 2026 4:15 PM | Updated on Sep 9 2026 4:15 PM

YS Jagan Meeting With Parchur Leaders Today HD Photos1
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గుంటూరు : బాపట్ల జిల్లా పర్చూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ వైఎస్సార్‌సీపీ స్థానిక సంస్థల ప్రజా ప్రతినిధులు, నాయకులు, ముఖ్య కార్యకర్తలతో ఇవాళ(సెప్టెంబర్‌ 9, బుధవారం) తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆ పార్టీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి సమావేశమయ్యారు.

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మన పాలన, చంద్రబాబు పాలన మధ్య తేడా ప్రజలు గమనించారు. ప్రతి ఇంట్లో అదే చర్చ జరుగుతోంది.

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వచ్చే ఏడాది సెప్టెంబరు లేదా అక్టోబరు నుంచి నా పాదయాత్ర మొదలవుతుంది. పర్చూరు మీదుగా కూడా నా పాదయాత్ర సాగుతుంది.

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మన పాలనపై మన ప్రతి కార్యకర్త సగర్వంగా చెప్పుకోగలిగేలా.. ఏ ఇంటికైనా ధైర్యంగా వెళ్లగలిగేలా మన పాలన సాగింది. అలా ఏ ఇంటికి అయినా వెళ్లి, వైఎస్సార్‌సీపీ కార్యకర్త గర్వంగా చెప్పుకునే పరిస్థితి.

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మ్యానిఫెస్టోకు ఒక అర్ధం తీసుకొచ్చి, మొత్తం అమలు చేసిన చరిత్ర మనది.

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# Tag
YS Jagan Mohan Reddy Andhra Pradesh Parchur Assembly Constituency YSRCP AP Politics photo gallery viral photos
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