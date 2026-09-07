సాక్షి కార్టూన్ 07-09-2026

అనకాపల్లి: భవిష్యత్తులో ఎన్నికల్లో పోటీ చేయను..
.. రెండో స్థానం ఏంటి సార్!మనమెప్పుడూ నెంబర్ 1 స్థానంలో ఉంటాం.. అంతే!
నమీబియా వేదికగా జరుగుతున్న ముక్కోణపు టీ20 టోర్నమెంట్లో దక్షిణాఫ్రికా జట్టు ఫైనల్కు చేరింది.
యూఎస్ ఓపెన్ 2026లో ప్రపంచ నంబర్వన్ టెన్నిస్ క్రీడాకారిణి అరినా సబలెంకా మ్యాచ్కు అనూహ్య అంతరాయం ఏర్పడింది.
సాక్షి కార్టూన్: 05-09-2026
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Sep 7 2026 4:46 AM | Updated on Sep 7 2026 4:46 AM
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