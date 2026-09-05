.. రెండో స్థానం ఏంటి సార్‌!మనమెప్పుడూ నెంబర్‌ 1 స్థానంలో ఉంటాం.. అంతే!  

2019లో జరిగిన వైమానిక ఘర్షణలో పాకిస్తాన్కు చెందిన ఓ శత్రు విమానాన్ని కూల్చివేసిన మాజీ భారత వైమానిక దళం గ్రూప్ కెప్టెన్,
కరువు, ధరల బరువు, అప్పుల అరువు.. ఈ టైంలో వెళితే దరువు తప్పేలా లేదు సార్!
పనే దైవం అంటారు మన పెద్దలు. పాల్ కురియన్ కూడా తాను చేసే పనిని దైవ సమానంగా భావించాడు.
అల్లరి నరేశ్ హీరోగా చంద్రమోహన్ చింతాడ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘రంభ ఊర్వశి మేనక’. సురభి హీరోయిన్గా నటించారు.
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Sep 5 2026 4:12 AM | Updated on Sep 5 2026 4:12 AM
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