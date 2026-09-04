 దివ్యాంగ మహిళపై లైంగిక దాడికి యత్నం : తరిమి కొట్టిన వీధి కుక్కలు! | Woman With Mental Disability Allegedly Assaulted Stray Dogs Chase Away Attacker | Sakshi
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దివ్యాంగ మహిళపై లైంగిక దాడి యత్నం.. తరిమి కొట్టిన వీధి కుక్కలు!

Sep 4 2026 5:50 PM | Updated on Sep 4 2026 5:50 PM

Woman With Mental Disability Allegedly Assaulted Stray Dogs Chase Away Attacker

సాక్షి, చెన్నై: తమిళనాడులోని కోయంబత్తూర్‌లో ఒక ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటన చోటు చేసుకుంది. మానసిక వికలాంగురాలైన  మహిళను లైంగిక దాడి నుంచి వీధి కుక్కలు కాపాడిన వైనం నెట్టింట  వైరల్‌గా మారింది. తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరులో గురువారం తెల్లవారుజామున ఈ  దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది.

నివేదికల ప్రకారం, రోడ్డు పక్కన నిద్రిస్తున్న మానసిక దివ్యాంగురాలైన మహిళపై ఓ యువకుడు లైంగిక దాడికి యత్నించాడు. తుడియలూర్ ప్రాంతంలోని జాతీయ రహదారిపై ఉన్న రైల్వే వంతెన కింద ఈ ఘటన జరిగింది.  నిందితుడు రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళ్తూ, రోడ్డు పక్కన పడి ఉన్న ఆ మహిళను గమనించాడు. చుట్టుపక్కల ఎవరూ లేరని నిర్ధారించుకున్నాక, అతను ఆమె వద్దకు వెళ్లాడు. మానసిక వైకల్యం ఉండి వీధుల్లో నివసించే ఆ మహిళ భయపడి, సహాయం కోసం కేకలు వేసింది. 

అయితే, ఆమెకు సహాయం చేయడానికి ఎవరూ రాలేదు.  నిందితుడు ఆమెపై దాడిచేస్తున్నపుడు ఆమె ప్రతిఘటించడానికి ప్రయత్నించింది.  కానీ చుట్టుపక్కల ఎవరూ లేరనేధైర్యంతో అతను తన పట్టువీడలేదు. అయితే, రోడ్డుపై ఉన్న రెండు వీధి కుక్కలు ఈ విషయాన్ని గమనించి  గట్టిగా అరవడం ప్రారంభిచాయి. మొరుగుతూనే అతని పైకి లంఘించాయి.  అయినా ఆమెను వదలకపోవడంతో, కుక్కలు అతనిపై ఎటాక్‌ చేసి మరీ అక్కడి నుంచి తరిమికొట్టాయి. ఈ దాడికి సంబంధించిన CCTV దృశ్యాలు బయటకు రావడంతో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ తర్వాత, లైంగిక దాడికి ప్రయత్నించిన ఆరోపణపై పోలీసులు భూపతి అనే వ్యక్తిని అరెస్టు చేశారు. ఘటన జరిగిన సమయంలో అతను మద్యం మత్తులో ఉన్నాడని పోలీసులు తెలిపారు. మరోవైపు  నిస్పహాయురాలైన మహిళను కాపాడిన ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు వీధికుక్కల విశ్వాసాన్ని కొనియాడు తున్నారు. 

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