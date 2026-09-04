 సిప్లిగంజ్‌కు రాఖీ కట్టిన సింగర్ సమీరా.. ఫోటోలు | Singer Sameera Ties Rakhi to Rahul Sipligunj Heartwarming Raksha Bandhan Moments | Sakshi
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సిప్లిగంజ్‌కు రాఖీ కట్టిన సింగర్ సమీరా.. ఫోటోలు

Sep 4 2026 10:37 AM | Updated on Sep 4 2026 10:42 AM

Singer Sameera Ties Rakhi to Rahul Sipligunj Heartwarming Raksha Bandhan Moments1
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ప్రముఖ టాలీవుడ్ సింగర్ సమీరా భరద్వాజ్ మరో సింగర్‌కు రాఖీ కట్టింది. రాహుల్ సిప్లిగంజ్‌కు ఆమె రాఖీ కట్టిన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఈ పిక్స్ కాస్తా నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

Singer Sameera Ties Rakhi to Rahul Sipligunj Heartwarming Raksha Bandhan Moments2
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Singer Sameera Ties Rakhi to Rahul Sipligunj Heartwarming Raksha Bandhan Moments3
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Singer Sameera Ties Rakhi to Rahul Sipligunj Heartwarming Raksha Bandhan Moments4
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Singer Sameera Ties Rakhi to Rahul Sipligunj Heartwarming Raksha Bandhan Moments5
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Singer Sameera Ties Rakhi to Rahul Sipligunj Heartwarming Raksha Bandhan Moments6
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Singer Sameera Ties Rakhi to Rahul Sipligunj Heartwarming Raksha Bandhan Moments7
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సిప్లిగంజ్‌కు రాఖీ కట్టిన సింగర్ సమీరా.. ఫోటోలు
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