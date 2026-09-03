 దేవతను తలపించే లుక్‌లో నికితా పోర్వాల్‌ (ఫోటోలు) | Nikita Porwals Miss World dance outfit inspired By God Meenakshi | Sakshi
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మధుర మధురతర మీనాక్షిలా నికితా అద్భుతమైన లుక్‌..!

Sep 3 2026 12:06 PM | Updated on Sep 3 2026 12:33 PM

Nikita Porwals Miss World dance outfit inspired By God Meenakshi1
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ఫెమినా మిస్‌ ఇండియా వరల్డ్‌ 2024 విజేత అయిన నికితా పోర్వాల్‌ వియత్నాంలో జరుగుతున్న మిస్ వరల్డ్ 2026లో భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.

Nikita Porwals Miss World dance outfit inspired By God Meenakshi2
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73వ మిస్ వరల్డ్ వేడుకలో డాన్సెస్ ఆఫ్ ది వరల్డ్‌ రౌండ్‌లో భాగంగా నికితా పోర్వాల్‌ తన అద్భుతమైన నృత్యంతో ఆకట్టుకుంది నికితా .

Nikita Porwals Miss World dance outfit inspired By God Meenakshi3
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ఇందుకోసం ఆమె తోరాని బ్రాండ్‌ రూపొందించిన ప్రత్యేకమైన దుస్తులను ఎంచుకున్నారు.

Nikita Porwals Miss World dance outfit inspired By God Meenakshi4
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అది విభిన్న రంగుల కలయికతో కూడిన డిజైనర్‌ వేర్‌. అంతేగాదు రంగుల దేవత మీనాక్షి మాత స్ఫూర్తితో ఆమె లుక్‌ని ఆవిష్కరించారు.

Nikita Porwals Miss World dance outfit inspired By God Meenakshi5
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ఈ డిజైన్‌లోని ప్రతి అంశం ఒక కథను వివరిస్తుంది.

Nikita Porwals Miss World dance outfit inspired By God Meenakshi6
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Nikita Porwals Miss World dance outfit inspired By God Meenakshi7
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Nikita Porwals Miss World dance outfit inspired By God Meenakshi8
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Nikita Porwals Miss World dance outfit inspired By God Meenakshi9
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Nikita Porwals Miss World dance outfit inspired By God Meenakshi10
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(Images Source : Instagram/nikitaporwal_)

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