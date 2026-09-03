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ఫెమినా మిస్ ఇండియా వరల్డ్ 2024 విజేత అయిన నికితా పోర్వాల్ వియత్నాంలో జరుగుతున్న మిస్ వరల్డ్ 2026లో భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.
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73వ మిస్ వరల్డ్ వేడుకలో డాన్సెస్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ రౌండ్లో భాగంగా నికితా పోర్వాల్ తన అద్భుతమైన నృత్యంతో ఆకట్టుకుంది నికితా .
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ఇందుకోసం ఆమె తోరాని బ్రాండ్ రూపొందించిన ప్రత్యేకమైన దుస్తులను ఎంచుకున్నారు.
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అది విభిన్న రంగుల కలయికతో కూడిన డిజైనర్ వేర్. అంతేగాదు రంగుల దేవత మీనాక్షి మాత స్ఫూర్తితో ఆమె లుక్ని ఆవిష్కరించారు.
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ఈ డిజైన్లోని ప్రతి అంశం ఒక కథను వివరిస్తుంది.
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(Images Source : Instagram/nikitaporwal_)