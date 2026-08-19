పింక్‌ మోడ్రన్‌ గౌనులో కరిష్మా 'గులాబీ వైబ్స్' లుక్‌..! (ఫోటోలు)

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బాలీవుడ్ నటి కరిష్మా కపూర్ తన తాజా ఫ్యాషన్ లుక్లో గులాబీ రంగుతో వైబ్స్ సృష్టించిందామె.
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తన 'ఇండియాస్ బెస్ట్ డాన్సర్' కార్యక్రమానికి సంబంధించిన అనేక చిత్రాలను సోషల్మీడియాలో పంచుకున్నారు.
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ప్రముఖ డిజైనర్ గౌరవ్ గుప్తా ఈ మోడ్రన్ పింక్ గౌనుని రూపొందించారు. ఈ డిజైనర్వేర్లో ప్రత్యేకమైన కేప్ డిజైన్, మోడ్రన్ నెక్ లైన్ ప్రధాన ఆకర్షణ.
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అంతేగాదు చెవులకు ఒక వైపు మెరిసే చిన్న చెవిపోగును, మరోవైపు పెద్ద ఇయర్ కఫ్ను ధరించడం విశేషం.
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చివరగా సిల్వర్ హిల్స్తో తన స్టైలిష్ రూపాన్ని పూర్తి చేశారు కరిష్మా.
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