 పింక్‌ మోడ్రన్‌ గౌనులో కరిష్మా 'గులాబీ వైబ్స్' లుక్‌..! (ఫోటోలు) | Karishma Kapoor Stuns in Pink Modern Gown with Gulabi Vibes | Sakshi
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పింక్‌ మోడ్రన్‌ గౌనులో కరిష్మా 'గులాబీ వైబ్స్' లుక్‌..! (ఫోటోలు)

Aug 19 2026 12:18 PM | Updated on Aug 19 2026 12:25 PM

Karishma Gulabi Vibes Look in a Pink Modern Gown Photos1
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బాలీవుడ్‌ నటి కరిష్మా కపూర్‌ తన తాజా ఫ్యాషన్ లుక్‌లో గులాబీ రంగుతో వైబ్స్‌ సృష్టించిందామె.

Karishma Gulabi Vibes Look in a Pink Modern Gown Photos2
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తన 'ఇండియాస్ బెస్ట్ డాన్సర్' కార్యక్రమానికి సంబంధించిన అనేక చిత్రాలను సోషల్‌మీడియాలో పంచుకున్నారు.

Karishma Gulabi Vibes Look in a Pink Modern Gown Photos3
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ప్రముఖ డిజైనర్‌ గౌరవ్‌ గుప్తా ఈ మోడ్రన్‌ పింక్‌ గౌనుని రూపొందించారు. ఈ డిజైనర్‌వేర్‌లో ప్రత్యేకమైన కేప్ డిజైన్, మోడ్రన్ నెక్ లైన్ ప్రధాన ఆకర్షణ.

Karishma Gulabi Vibes Look in a Pink Modern Gown Photos4
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అంతేగాదు చెవులకు ఒక వైపు మెరిసే చిన్న చెవిపోగును, మరోవైపు పెద్ద ఇయర్‌ కఫ్‌ను ధరించడం విశేషం.

Karishma Gulabi Vibes Look in a Pink Modern Gown Photos5
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చివరగా సిల్వర్‌ హిల్స్‌తో తన స్టైలిష్‌ రూపాన్ని పూర్తి చేశారు కరిష్మా.

Karishma Gulabi Vibes Look in a Pink Modern Gown Photos6
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Karishma Gulabi Vibes Look in a Pink Modern Gown Photos7
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Karishma Gulabi Vibes Look in a Pink Modern Gown Photos8
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Karishma Gulabi Vibes Look in a Pink Modern Gown Photos9
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Karishma Gulabi Vibes Look in a Pink Modern Gown Photos10
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Karishma Gulabi Vibes Look in a Pink Modern Gown Photos11
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Karishma Gulabi Vibes Look in a Pink Modern Gown Photos12
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