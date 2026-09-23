మధుబని ఓధనా చీరలో మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా బ్యూటిఫుల్‌ లుక్‌.. (ఫొటోలు)

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మిల్కీ బ్యూటీ, నటి తమన్నా తన తాజా చిత్రం ది వివాన్ ప్రమోషన్లతో బిజీగా ఉంది. అందులో భాగంగానే అద్భతమైన మధుబని ఓధాని చీరలో సంప్రదాయ మహిళలా తళుక్కుమంది.
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టోరానీ బ్రాండ్ డిజైన్ చేసిన ఈ సంప్రదాయ దుస్తుల్లో తమన్నా లుక్ అత్యంత ప్రత్యేకంగా నిలిచింది.
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ముఖ్యంగా తమన్నా ధరించి మధుబని ఓధనా చీరలో ఎన్నో ప్రత్యేకతలు, విశిష్టతలు ఉన్నాయి.
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ఈ చీరను బీహార్కు చెందిన నలుగురు సాంప్రదాయ మిథిలా కళాకారులు తమ చేతితో అద్భుతమైన కళాఖండంలా తీర్చిదిద్దారు.
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ఈ చీరపై కళాకారులు మిథిలా శైలి పెయింటింగ్తో రాధ కృష్ణులు, చుట్టూ ప్రకృతికి సంబంధించిన డిజైన్లతో తీర్చిదిద్దారు
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అంతేగాదు ఈచీరలోని పసుపు నీలం రంగుల కలయిక బిహార్ సంస్కృతికి సంబంధించిన ఛత్ పండుగను ఇది వృత్తంగా తీసుకుని డిజైన్ చేశారు.
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అలాగే ఈ మధుబని చిత్రకళ, లేదా మిథిలా కళ, వేద కాలం నాటిది. ఇక్కడ తమన్నా ధరించిన దుస్తులను వారసత్వంతో కలగలసిపోయేలా ఆధునిక ఫ్యాషనికి అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దడం విశేషం.
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