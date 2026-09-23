 మధుబని ఓధనా చీరలో మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా బ్యూటిఫుల్‌ లుక్‌.. (ఫొటోలు) | Tamannaah Bhatia Wore Torani Saree With Hand Painted Madhubani Dupatta, Stunning Looks Photos Gallery Goes Viral | Sakshi
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మధుబని ఓధనా చీరలో మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా బ్యూటిఫుల్‌ లుక్‌.. (ఫొటోలు)

Sep 23 2026 1:23 PM | Updated on Sep 23 2026 2:11 PM

Tamannaah Bhatia Wore Torani Saree with Hand Painted Madhubani Dupatta1
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మిల్కీ బ్యూటీ, నటి తమన్నా తన తాజా చిత్రం ది వివాన్‌ ప్రమోషన్లతో బిజీగా ఉంది. అందులో భాగంగానే అద్భతమైన మధుబని ఓధాని చీరలో సంప్రదాయ మహిళలా తళుక్కుమంది.

Tamannaah Bhatia Wore Torani Saree with Hand Painted Madhubani Dupatta2
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టోరానీ బ్రాండ్‌ డిజైన్‌ చేసిన ఈ సంప్రదాయ దుస్తుల్లో తమన్నా లుక్‌ అత్యంత ప్రత్యేకంగా నిలిచింది.

Tamannaah Bhatia Wore Torani Saree with Hand Painted Madhubani Dupatta3
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ముఖ్యంగా తమన్నా ధరించి మధుబని ఓధనా చీరలో ఎన్నో ప్రత్యేకతలు, విశిష్టతలు ఉన్నాయి.

Tamannaah Bhatia Wore Torani Saree with Hand Painted Madhubani Dupatta4
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ఈ చీరను బీహార్‌కు చెందిన నలుగురు సాంప్రదాయ మిథిలా కళాకారులు తమ చేతితో అద్భుతమైన కళాఖండంలా తీర్చిదిద్దారు.

Tamannaah Bhatia Wore Torani Saree with Hand Painted Madhubani Dupatta5
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ఈ చీరపై కళాకారులు మిథిలా శైలి పెయింటింగ్‌తో రాధ కృష్ణులు, చుట్టూ ప్రకృతికి సంబంధించిన డిజైన్లతో తీర్చిదిద్దారు

Tamannaah Bhatia Wore Torani Saree with Hand Painted Madhubani Dupatta6
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అంతేగాదు ఈచీరలోని పసుపు నీలం రంగుల కలయిక బిహార్‌ సంస్కృతికి సంబంధించిన ఛత్‌ పండుగను ఇది వృత్తంగా తీసుకుని డిజైన్‌ చేశారు.

Tamannaah Bhatia Wore Torani Saree with Hand Painted Madhubani Dupatta7
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అలాగే ఈ మధుబని చిత్రకళ, లేదా మిథిలా కళ, వేద కాలం నాటిది. ఇక్కడ తమన్నా ధరించిన దుస్తులను వారసత్వంతో కలగలసిపోయేలా ఆధునిక ఫ్యాషనికి అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దడం విశేషం.

Tamannaah Bhatia Wore Torani Saree with Hand Painted Madhubani Dupatta8
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# Tag
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