వినాయక చవితి రోజు తప్పక సమర్పించాల్సిన 21 పత్రాలు.. (ఫొటోలు)

సాక్షి, చెన్నై : తమిళనాడు ఐఏఎస్ అధికారుల బదిలీల్లో భాగం ఒక
ప్రభుత్వాన్ని మూసెయ్యడం కాదయ్యా! ఓన్లీ కళాశాలలనే!
ఒక్కసారే అన్ని కహానీలు ఎందుకు చెప్పార్సార్!!
తెలుగు బిగ్బాస్ 10వ సీజన్ మొదలై నాలుగు రోజులే అయింది.
ఈ వారం థియేటర్లలోకి ఎపిక్, మారెమ్మ, మహేంద్ర గిరి వారాహి, మండాడి, సర్దార్ 2 సినిమాలు వచ్చాయి.
ఫుడ్ డెలివరీ ప్లాట్ఫామ్ జొమాటో (Zomato) �...
ముంబై: మహానగరం ముంబైలోని ప్రముఖ గణపత�...
సాక్షి, న్యూఢిల్లీ : ఆమ్ ఆద్మీ పార్ట�...
‘హనుమాన్ అంశ్’.. హిందీ సినిమా విడుద�...
సాక్షి,ముంబై : బాలీవుడ్ నటి అమీషా పటే...
సాక్షి, హైదరాబాద్: అసెంబ్లీ గేటు వద్�...
కాన్పూర్: యూపీలోని ఛత్రపతి సాహూ జీ మ�...
సముద్రం ఉన్నచోట ఒక్కసారిగా నేల కనిపి...
ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని ఫతేపూర్ జిల్ల�...
జైపూర్: రాజస్థాన్లోని జైపూర్ కర్ధన...
ఇటీవలి కాలంలో బెంగళూరు పేరు చెబితే ఐ�...
ససారం: బిహార్లోని రోహ్తాస్ జిల్లా...
ఉత్తరాఖండ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ కాం...
బిగ్ బాస్ హౌస్లోకి బాక్సింగ్ ఛాంప...
ఒకవైపు హార్ముజ్ జలసంధి.. మరోవైపు బాబ�...
నేపాల్ దేశంలోనే తొలి మహిళా రెస్క్య�...
తల్లి తన పిల్లల కోసం ఏదైనా చేయగలదు అన�...
సాక్షి, న్యూఢిల్లీ : ఈశాన్య ఢిల్లీలోన�...
కృష్ణాష్టమి పర్వదినాన్ని పురస్కరిం�...
బీడ్: ఎన్నికష్టాలు ఎదురైనా సరే, తన ఇద...
బిష్కెక్ (కిర్గిజిస్థాన్): ఉగ్రవాద�...
పనాజీ : ఢిల్లీనుంచి బయలుదేరిన ఇండిగో �...
ప్రస్తుతం ఉరుకుల పరుగుల జీవన విధానంల...
బిష్కెక్: కిర్గిజిస్తాన్లోని బిష్�...
ఆరు అంకెల జీతం, హెచ్1-బీ వీసా కలలతో అమ�...
కఠ్మాండు: నేపాల్లోని భోటేకోషి-త్రిశ...
న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి �...
ఊపిరి పీల్చుకోవడమే కష్టమైనంత పలుచని ...
ఓ ఆలోచన వచ్చేసి డిస్టర్బ్ చేస్తుంది...
బిష్కెక్: షాంఘై సహకార సంస్థ (ఎస్సీవో) 25...
Sep 12 2026 4:16 PM | Updated on Sep 12 2026 5:11 PM
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