 వినాయక చవితి రోజు తప్పక సమర్పించాల్సిన 21 పత్రాలు.. (ఫొటోలు) | Know About 21 Sacred Leaves to Offer Lord Ganesha on Vinayaka Chaturthi | Sakshi
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వినాయక చవితి రోజు తప్పక సమర్పించాల్సిన 21 పత్రాలు.. (ఫొటోలు)

Sep 12 2026 4:16 PM | Updated on Sep 12 2026 5:11 PM

Know About 21 Sacred Leaves to Offer Lord Ganesha on Vinayaka Chaturthi1
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Know About 21 Sacred Leaves to Offer Lord Ganesha on Vinayaka Chaturthi2
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Know About 21 Sacred Leaves to Offer Lord Ganesha on Vinayaka Chaturthi3
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Know About 21 Sacred Leaves to Offer Lord Ganesha on Vinayaka Chaturthi4
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Know About 21 Sacred Leaves to Offer Lord Ganesha on Vinayaka Chaturthi5
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Know About 21 Sacred Leaves to Offer Lord Ganesha on Vinayaka Chaturthi6
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Know About 21 Sacred Leaves to Offer Lord Ganesha on Vinayaka Chaturthi7
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Know About 21 Sacred Leaves to Offer Lord Ganesha on Vinayaka Chaturthi8
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Know About 21 Sacred Leaves to Offer Lord Ganesha on Vinayaka Chaturthi9
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Know About 21 Sacred Leaves to Offer Lord Ganesha on Vinayaka Chaturthi10
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Know About 21 Sacred Leaves to Offer Lord Ganesha on Vinayaka Chaturthi11
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Know About 21 Sacred Leaves to Offer Lord Ganesha on Vinayaka Chaturthi12
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Know About 21 Sacred Leaves to Offer Lord Ganesha on Vinayaka Chaturthi13
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Know About 21 Sacred Leaves to Offer Lord Ganesha on Vinayaka Chaturthi14
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Know About 21 Sacred Leaves to Offer Lord Ganesha on Vinayaka Chaturthi15
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Know About 21 Sacred Leaves to Offer Lord Ganesha on Vinayaka Chaturthi16
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Know About 21 Sacred Leaves to Offer Lord Ganesha on Vinayaka Chaturthi17
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Know About 21 Sacred Leaves to Offer Lord Ganesha on Vinayaka Chaturthi18
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Know About 21 Sacred Leaves to Offer Lord Ganesha on Vinayaka Chaturthi19
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Know About 21 Sacred Leaves to Offer Lord Ganesha on Vinayaka Chaturthi20
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Know About 21 Sacred Leaves to Offer Lord Ganesha on Vinayaka Chaturthi21
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Know About 21 Sacred Leaves to Offer Lord Ganesha on Vinayaka Chaturthi22
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