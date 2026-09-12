Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (సెప్టెంబర్ 13 -సెప్టెంబర్ 19)

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( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)
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( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)
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( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)
4/34
( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)
5/34
( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)
6/34
( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)
7/34
( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)
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( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)
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(ఫొటో : వీరేశ్, అనంతపురం)
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(ఫొటో : వీరేశ్, అనంతపురం)
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(ఫొటో : వీరేశ్, అనంతపురం)
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(ఫొటో : వీరేశ్, అనంతపురం)
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(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)
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(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)
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(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)
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(ఫోటో: భజరంగ్ ప్రసాద్, నల్లగొండ)
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(ఫోటో: భజరంగ్ ప్రసాద్, నల్లగొండ)
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(ఫోటో: భజరంగ్ ప్రసాద్, నల్లగొండ)
19/34
(ఫోటో: భజరంగ్ ప్రసాద్, నల్లగొండ)
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(ఫోటో: భజరంగ్ ప్రసాద్, నల్లగొండ)
21/34
(ఫోటో: భజరంగ్ ప్రసాద్, నల్లగొండ)
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(ఫోటో: భజరంగ్ ప్రసాద్, నల్లగొండ)
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(ఫోటో: బి.రాజ్కుమార్, నిజమాబాద్)
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(ఫోటో: బి.రాజ్కుమార్, నిజమాబాద్)
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(ఫోటో: బి.రాజ్కుమార్, నిజమాబాద్)
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(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)
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(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)
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(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)
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(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా)
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(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా)
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(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా)
32/34
(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా)
33/34
(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా)
34/34
(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా)