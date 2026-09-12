 ఖైరతాబాద్‌ మహాగణపతి ఆగమన కార్యక్రమం (ఫొటోలు) | Khairatabad Witnesses Grand Welcome For 69 Foot Panchamukha Sankatahara Maha Ganapati, Photos Gallery Inside | Sakshi
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ఖైరతాబాద్‌ మహాగణపతి ఆగమన కార్యక్రమం (ఫొటోలు)

Sep 12 2026 10:31 AM | Updated on Sep 12 2026 11:47 AM

Khairatabad Maha Ganapati Arrival Ceremony HD Photos1
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ఖైరతాబాద్‌లో శ్రీ పంచముఖ సంకటహర మహాగణపతి ఆగమన కార్యక్రమం శుక్రవారం అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు.

Khairatabad Maha Ganapati Arrival Ceremony HD Photos2
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విద్యుత్‌ కాంతుల వెలుగులు..డప్పు వాయిద్యాల మోతలు, యువత నృత్యాలు, కోలాటాల మధ్య మహాగణపతికి స్వాగత కార్యక్రమం నిర్వహించారు.

Khairatabad Maha Ganapati Arrival Ceremony HD Photos3
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జై గణేష్‌ యూత్‌ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మహిళలు, యువకులు సంప్రదాయ దుస్తులతో తలపాగా ధరించి డప్పులు వాయిస్తూ జోష్‌ నింపడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.

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వందలాది మంది యువతీ యువకులు, స్థానికులు తరలిరావడంతో ఆ ప్రాంతమంతా కిక్కిరిసింది.

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ఇక ఈ ఏడాది 69 అడుగుల ఎత్తు, 20 అడుగుల వెడల్పుతో శ్రీ పంచముఖ సంకటహర గణపతి, కుడివైపు సోమనాథ్‌ జ్యోతిర్లింగం, ఎడమవైపు కాళికామాత అమ్మవార్ల విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేశారు.

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