వినాయక చవితి 2026...నేను రెడీ అంటున్న గణేష్ (ఫొటోలు)

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దేశవ్యాప్తంగా, ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వినాయక నవరాత్రి ఉత్సవాలు సెప్టెంబర్ 14వ తేదీ సోమవారం నాడు అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభం కానున్నాయి.
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గల్లీ నుంచి ప్రధాన నగరాల వరకు మండపాల ఏర్పాటు, విగ్రహాల కొనుగోళ్లు జోరుగా సాగుతున్నాయి.
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ఈ ఏడాది వినాయక చవితి పండుగను సెప్టెంబర్ 14వ తేదీ సోమవారం నాడు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకోనున్నారు.
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వినాయక చవితి పండుగకు సిద్ధమవుతున్నారా! చాలా సంతోషం. గణేశుడి పండుగ అంటేనే ఇల్లంతా ఒక కొత్త వెలుగు, ఆనందం వస్తాయి.
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