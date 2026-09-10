 వినాయక చవితి 2026...నేను రెడీ అంటున్న గణేష్ (ఫొటోలు) | Vinayaka Chavithi 2026 Trending Photos | Sakshi
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వినాయక చవితి 2026...నేను రెడీ అంటున్న గణేష్ (ఫొటోలు)

Sep 10 2026 4:55 PM | Updated on Sep 10 2026 5:17 PM

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దేశవ్యాప్తంగా, ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వినాయక నవరాత్రి ఉత్సవాలు సెప్టెంబర్ 14వ తేదీ సోమవారం నాడు అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభం కానున్నాయి.

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గల్లీ నుంచి ప్రధాన నగరాల వరకు మండపాల ఏర్పాటు, విగ్రహాల కొనుగోళ్లు జోరుగా సాగుతున్నాయి.

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ఈ ఏడాది వినాయక చవితి పండుగను సెప్టెంబర్ 14వ తేదీ సోమవారం నాడు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకోనున్నారు.

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వినాయక చవితి పండుగకు సిద్ధమవుతున్నారా! చాలా సంతోషం. గణేశుడి పండుగ అంటేనే ఇల్లంతా ఒక కొత్త వెలుగు, ఆనందం వస్తాయి.

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