 కొత్త ఐఫోన్ 18 ప్రో వచ్చేసింది (ఫోటోలు) | Apple iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max and iPhone Duo Launched Photos | Sakshi
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కొత్త ఐఫోన్ 18 ప్రో వచ్చేసింది (ఫోటోలు)

Sep 10 2026 3:02 PM | Updated on Sep 10 2026 3:09 PM

Apple iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max and iPhone Duo Launched Photos1
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ప్రీమియం ఫోన్‌ మేకర్‌ యాపిల్‌ తన కొత్త ప్రో సిరీస్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్లను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. ఐఫోన్‌ 18 ప్రో, ఐఫోన్‌ 18 ప్రో మ్యాక్స్‌ పేరుతో వచ్చిన ఈ రెండు మోడళ్లలో కెమెరా, పనితీరు, బ్యాటరీ, ఏఐ సామర్థ్యాలపై ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టింది.

Apple iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max and iPhone Duo Launched Photos2
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భారత్‌లో సెప్టెంబర్‌ 12న సాయంత్రం 5:30 గంటల నుంచి ప్రీ-ఆర్డర్లు ప్రారంభమై, సెప్టెంబర్‌ 18 నుంచి విక్రయాలు మొదలవుతాయి.

Apple iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max and iPhone Duo Launched Photos3
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ఐఫోన్‌ 18 ప్రో సిరీస్‌లో అతిపెద్ద అప్‌గ్రేడ్‌ కెమెరా విభాగంలో కనిపిస్తుంది. 48 మెగాపిక్సెల్‌ ఫ్యూజన్‌ మెయిన్‌ కెమెరాకు తొలిసారిగా ‘మెకానికల్‌ వేరియబుల్‌ అపెర్చర్‌’ను యాపిల్‌ తీసుకొచ్చింది.

Apple iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max and iPhone Duo Launched Photos4
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ఐఫోన్‌ 18 ప్రో 256GB వేరియంట్‌ రూ.1,64,900 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. 512GB ధర రూ.1,89,900, 1TB ధర రూ.2,39,900, 2TB ధర రూ.3,14,900.

Apple iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max and iPhone Duo Launched Photos5
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ఐఫోన్‌ 18 ప్రో మ్యాక్స్‌ 256GB ధర రూ.1,79,900. 512GB రూ.2,04,900, 1TB రూ.2,54,900, 2TB రూ.3,29,900గా ఉన్నాయి.

Apple iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max and iPhone Duo Launched Photos6
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Apple iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max and iPhone Duo Launched Photos7
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Apple iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max and iPhone Duo Launched Photos8
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Apple iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max and iPhone Duo Launched Photos9
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Apple iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max and iPhone Duo Launched Photos10
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Apple iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max and iPhone Duo Launched Photos11
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Apple iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max and iPhone Duo Launched Photos12
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Apple iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max and iPhone Duo Launched Photos13
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Apple iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max and iPhone Duo Launched Photos14
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Apple iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max and iPhone Duo Launched Photos15
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Apple iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max and iPhone Duo Launched Photos16
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Apple iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max and iPhone Duo Launched Photos17
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Apple iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max and iPhone Duo Launched Photos18
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Apple iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max and iPhone Duo Launched Photos19
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Apple iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max and iPhone Duo Launched Photos20
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Apple iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max and iPhone Duo Launched Photos21
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Apple iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max and iPhone Duo Launched Photos22
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Apple iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max and iPhone Duo Launched Photos23
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Apple iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max and iPhone Duo Launched Photos24
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Apple iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max and iPhone Duo Launched Photos25
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Apple iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max and iPhone Duo Launched Photos26
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Apple iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max and iPhone Duo Launched Photos27
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Apple iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max and iPhone Duo Launched Photos28
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Apple iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max and iPhone Duo Launched Photos29
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Apple iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max and iPhone Duo Launched Photos30
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Images Source : : Twitter (X)

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