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హైదరాబాద్ : మాదాపూర్ హైటెక్స్లో గురువారం హైదరాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ మెషిన్ టూల్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఎగ్జిబిషన్ (హిమ్టెక్స్) ప్రారంభమైంది.
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ఈ ప్రదర్శననను ఏస్ ఆర్బన్ గ్రూప్ డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ స్వాతి చలమలశెట్టి, ఎంఎస్ఎంఈ అదనపు డైరెక్టర్ డీఎఫ్ఓ రాజేశ్కుమార్ యాదవ్తో కలిసి ప్రారంభించారు.
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దేశవ్యాప్తంగా 300 సంస్థలు పాల్గొంటున్నాయి.
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మెషీన్టూల్స్, రోబోటిక్స్, ఇంజనీరింగ్ సొల్యూషన్స్, ఇండస్ట్రీయల్ ఆటోమెషన్ రంగాల్లోని ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలను ప్రదర్శించనున్నారు.
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ఈ సందర్భంగా తెలంగాణతో పాటు పొరుగురాష్ట్రాల్లో తయారీరంగ పర్యావరణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తుందన్నారు.
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