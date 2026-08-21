 హైదరాబాద్‌ : హైటెక్స్‌లో హిమ్‌టెక్స్‌ ప్రదర్శన (ఫొటోలు) | Himtex Exhibition at HITEX Hyderabad HD Photos | Sakshi
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హైదరాబాద్‌ : హైటెక్స్‌లో హిమ్‌టెక్స్‌ ప్రదర్శన (ఫొటోలు)

Aug 21 2026 6:25 AM | Updated on Aug 21 2026 6:25 AM

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హైదరాబాద్‌ : మాదాపూర్‌ హైటెక్స్‌లో గురువారం హైదరాబాద్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ మెషిన్‌ టూల్‌ అండ్‌ ఇంజనీరింగ్‌ ఎగ్జిబిషన్‌ (హిమ్‌టెక్స్‌) ప్రారంభమైంది.

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ఈ ప్రదర్శననను ఏస్‌ ఆర్బన్‌ గ్రూప్‌ డైరెక్టర్‌ డైరెక్టర్‌ స్వాతి చలమలశెట్టి, ఎంఎస్‌ఎంఈ అదనపు డైరెక్టర్‌ డీఎఫ్‌ఓ రాజేశ్‌కుమార్‌ యాదవ్‌తో కలిసి ప్రారంభించారు.

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దేశవ్యాప్తంగా 300 సంస్థలు పాల్గొంటున్నాయి.

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మెషీన్‌టూల్స్, రోబోటిక్స్, ఇంజనీరింగ్‌ సొల్యూషన్స్, ఇండస్ట్రీయల్‌ ఆటోమెషన్‌ రంగాల్లోని ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలను ప్రదర్శించనున్నారు.

Himtex Exhibition at HITEX Hyderabad HD Photos5
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ఈ సందర్భంగా తెలంగాణతో పాటు పొరుగురాష్ట్రాల్లో తయారీరంగ పర్యావరణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తుందన్నారు.

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