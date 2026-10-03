తమిళనాడు రాజకీయాల్లో మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ఉపఎన్నికల వేళ టీవీకే అధినేత, సీఎం విజయ్ మౌనంపై డీఎంకే చీఫ్ స్టాలిన్ నేరుగా గురిపెట్టారు. దేశంలో సర్, సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ వివాదంపై ఎందుకు మాట్లాడటం లేదంటూ ప్రశ్నించిన స్టాలిన్.. ‘బీజేపీ అంటే అంత భయమా?’ అంటూ విజయ్ను నిలదీశారు. ‘నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిదవుతుంది’ అన్నట్టుగా.. దేశవ్యాప్తంగా నేతలు స్పందిస్తున్న అంశాలపై విజయ్ ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారని ప్రశ్నించారు. అంతేకాదు.. బీజేపీకి టీవీకే ఒక శాఖ అంటూ విజయ్ ఒప్పుకున్నారని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఉప ఎన్నికల సందర్భంగా ధారాపురంలో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించిన స్టాలిన్.. విజయ్ను నేరుగా టార్గెట్ చేశారు. ‘విజయ్.. మీకు ఏం భయం? దేశంలో అందరు నాయకులు మాట్లాడుతున్న అంశంపై మీరు నోరు ఎందుకు విప్పడం లేదు? బీజేపీ అంటే అంత భయమా?’ అంటూ ప్రశ్నించారు. ధారాపురం ప్రచారంలో విజయ్ నిజం మాట్లాడారని, టీవీకే బీజేపీకి ఒక శాఖలా ఉందని విజయ్ అంగీకరించారని తాను భావిస్తున్నట్లు వ్యాఖ్యానించారు. ‘నిప్పు లేనిదే పొగ రాదు’ అన్నట్టుగా.. విజయ్ వైఖరిపై తమ అనుమానాలు మరింత బలపడుతున్నాయని స్టాలిన్ వ్యాఖ్యల ద్వారా సంకేతాలిచ్చారు.
‘సీఎంలా వ్యవహరించాలి’
విజయ్ రాజకీయంగా మరింత బాధ్యతగా వ్యవహరించాలని స్టాలిన్ సూచించారు. సీఎంలా ప్రవర్తించాలి.. చౌకబారు మంత్రిలా మారొద్దు అంటూ విమర్శించారు. అసెంబ్లీలో MISA అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ విజయ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు, చేతి సంజ్ఞలపైనా స్టాలిన్ మండిపడ్డారు. తాను 1976లో MISA కింద నిర్బంధంలో ఉన్న సమయంలో ఎదుర్కొన్న ఘటనలను గుర్తుచేసిన స్టాలిన్.. తన జైలు అనుభవాన్ని ఎగతాళి చేసేలా విజయ్ వ్యవహరించారని ఆరోపించారు. దీంతో అసెంబ్లీ గౌరవం దెబ్బతిందని వ్యాఖ్యానించారు. అయితే తన సంజ్ఞ ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసినది కాదని విజయ్ అప్పటికే వివరణ ఇచ్చారు.
ఒకే రోజు.. ప్రత్యర్థుల రోడ్షోలు
ఉపఎన్నికల నేపథ్యంలో శుక్రవారం తమిళనాడులో రాజకీయ వేడి మరింత పెరిగింది. విజయ్ మధురాంతకంలో టీవీకే అభ్యర్థి మరగతం కుమారవేల్కు మద్దతుగా భారీ రోడ్షో నిర్వహించారు. మరోవైపు స్టాలిన్ ధారాపురంలో సుమారు 2.5 కిలోమీటర్ల మేర రోడ్షో నిర్వహించారు. ‘ఎదురెదురుగా నిలిస్తే మాటలే మంటలు రేపుతాయి’ అన్నట్టుగా.. ఒకే రోజు ఇద్దరు నేతలు రోడ్డెక్కడం తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఆసక్తిని పెంచింది. అక్టోబర్ 6 ఉపఎన్నికలు దగ్గరపడుతున్న కొద్దీ టీవీకే, డీఎంకే మధ్య పోటీ మరింత రసవత్తరంగా మారుతోంది.
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