 సాధిక్‌ ఖాన్‌ విచారణలో మరో ట్విస్ట్‌! | Sadiq Khan In Police Custody, Twist In AE Nukaraju Case Incident | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సాధిక్‌ ఖాన్‌ విచారణలో మరో ట్విస్ట్‌!

Oct 2 2026 8:54 AM | Updated on Oct 2 2026 9:01 AM

Sadiq Khan In Police Custody, Twist In AE Nukaraju Case Incident

సాక్షి, కాకినాడ: ఏఈ నూకరాజు కుటుంబం ఆత్మహత్య, ఆయన అల్లుడు జగదీశ్వర రెడ్డి అనుమానాస్పద మృతి కేసుల్లో ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్న సాధిక్‌ ఖాన్‌ విచారణలో కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. పోలీసుల ప్రశ్నలకు సాధిక్‌ పొంతనలేని సమాధానాలు ఇస్తున్నట్లు సమాచారం. ‘నాకేం తెలియదు.. నేనేం చెప్పలేదు’ అంటూ పలు అంశాలపై దాటవేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

గతంలో పోలీసుల కస్టడీ విచారణలో జగదీశ్వర రెడ్డికి విషపదార్థం ఇచ్చిన విషయాన్ని సాధిక్‌ అంగీకరించినట్లు పలు నివేదికలు వెల్లడించాయి. జగదీశ్వరరెడ్డి హత్యకు సైనైడ్‌ తెప్పించినట్లు కూడా విచారణలో ఒప్పుకున్నట్లు సమాచారం. అయితే తాజా విచారణలో మాత్రం తాను అలా చెప్పలేదంటూ మాట మార్చినట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు.

25 ప్రశ్నలతో విచారణ..
ఏఈ నూకరాజు కుటుంబాన్ని వేధించినట్లు వచ్చిన ఆరోపణలు, జగదీశ్వరరెడ్డి మృతి, విషపదార్థాల వ్యవహారం, బ్యాంకు లావాదేవీలు తదితర అంశాలపై పోలీసులు సాదిక్‌ ఖాన్‌ను ప్రశ్నించినట్లు తెలిసింది. మొత్తం 25 ప్రశ్నలు సంధించి సమాధానాలు రాబట్టేందుకు ప్రయత్నించినట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే కేసు దర్యాప్తులో పోలీసులు మొబైల్‌ ఫోన్లు, డిజిటల్‌ ఆధారాలు, సీసీటీవీ ఫుటేజీ, కాల్‌డేటా, బ్యాంకు లావాదేవీలను పరిశీలిస్తున్నట్లు గతంలో వెల్లడైంది. ఇక, సెప్టెంబర్‌లో జరిగిన కస్టడీ విచారణకు సంబంధించిన నివేదికల్లో.. జగదీశ్వర రెడ్డికి విషపదార్థం ఇచ్చినట్లు, ఇందుకోసం సైనైడ్‌ తెప్పించినట్లు సాదిక్‌ అంగీకరించినట్లు తెలిసింది. అలాగే ఆస్తి వ్యవహారానికి సంబంధించి కూడా పోలీసులు ప్రశ్నలు వేసినట్లు నివేదికలు పేర్కొన్నాయి.

మరోవైపు సౌజన్య కుటుంబ సభ్యులు, జగదీశ్వరరెడ్డి కుటుంబ సభ్యులు చేసిన ఆరోపణలను కూడా పోలీసులు దర్యాప్తులో భాగంగా పరిశీలిస్తున్నారు. సాధిక్‌ ఖాన్‌ తల్లి నూర్జహాన్‌ మాత్రం తన కుమారుడిపై వచ్చిన ఆరోపణలను ఖండించారు. ఇదిలా ఉండగా.. పోలీసులు సీజ్‌ చేసిన జగదీశ్వరరెడ్డికి సంబంధించిన మూడు కార్లను ఆయన తండ్రి భాస్కర్‌రెడ్డికి అప్పగించినట్లు సమాచారం. కేసులో స్వాధీనం చేసుకున్న ఇతర వస్తువులు, డిజిటల్‌ ఆధారాలు, ఆర్థిక లావాదేవీలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. సాదిక్‌ఖాన్‌ తాజా విచారణలో చెప్పిన సమాధానాలు, గతంలో పోలీసులు నమోదు చేసిన వాంగ్మూలాలతో ఎంతవరకు సరిపోతున్నాయన్నది ఇప్పుడు కేసులో కీలకంగా మారింది. దర్యాప్తు పూర్తయిన తర్వాత పోలీసులు సమర్పించే ఆధారాలు, తదుపరి కోర్టు విచారణలో వెలువడే అంశాలపై కేసు పురోగతి ఆధారపడి ఉంటుంది.

ఇదీ చదవండి: ‘పోలీసుల నుంచి రక్షణ కల్పించండి’

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుపతి : వైభవంగా ప్రారంభమైన పోలేరమ్మ జాతర (ఫొటోలు)
photo 2

తెలంగాణ : నిర్మల్ లో సందడి చేసిన ప్రముఖ నటి శ్రీలీల (ఫొటోలు)
photo 3

బంగారంలా మెరిసిపోతున్న డీజే టిల్లు బ్యూటీ నేహాశెట్టి.. ఫోటోలు
photo 4

‘తెల్ల కాగితం’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ ‘నక్షత్ర’ ఫొటోలు వైరల్
photo 5

హైదరాబాద్ : వనస్థలిపురంలో సందడి చేసిన మీనాక్షి చౌదరి (ఫొటోలు)

Video

View all
Nagarjuna Yadav Sensational Comments On Lokesh Over India Today Conclave 1
Video_icon

పాన్ ఇండియా జోకర్.. ఇండియా టుడే కాంక్లేవ్ లో లోకేష్ పరువు పోయే
Heavy Floods In Bihar 2
Video_icon

బీహార్ ను వణికిస్తున్న వరదలు
Weather Officer Sravani Shocking Comments On Temperature In October 3
Video_icon

వచ్చే వారం తెలంగాణలో మోతమోగనున్న ఎండలు
Jani Master Wife Sumalatha Fires on Film Federation President Anil Kumar 4
Video_icon

జానీనే టార్గెట్ చేస్తారా..! సుమలత ఫైర్
Jada Sravan Reveals Sensational Facts On Chandrababu 34% BC Reservation 5
Video_icon

BC రిజర్వేషన్ అంటే ఏంటి.. చంద్రబాబు 34% వల్ల ఎంత నష్టం
Advertisement
 