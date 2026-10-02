తిరుపతి : వైభవంగా ప్రారంభమైన పోలేరమ్మ జాతర (ఫొటోలు)

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వైభవంగా ప్రారంభమైన వెంకటగిరి పోలేరమ్మ జాతర.
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వెంకటగిరి పట్టణం భక్తజన సంద్రంగా మారింది. ప్రభుత్వం రాష్ట్ర పండుగగా ప్రకటించిన నాలుగో ఏడాది సైతం జాతర కనుల పండువగా నిర్వహిస్తున్నారు.
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దేశ విదేశాల్లో ఎక్కడెక్కడో స్థిరపడిన వెంకటగిరి వాసులు భారీ సంఖ్యలో జనజాతరకు హాజరయ్యారు.
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వేడుకను ప్రత్యక్షంగా తిలకించి ఆనవాయితీ ప్రకారం మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. పోలేరమ్మ తల్లి దీవెనల కోసం పట్టణానికి ఇసుక కేస్తే రాలనంతగా భక్తులు తరలివస్తున్నారు.
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