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వెస్టిండీస్తో రెండో వన్డే సందర్భంగా గువాహటిలో భారత జట్టు పరుగుల వరద పారిస్తూ... శతకాల మోత మోగించింది. శుబ్మన్ గిల్ ‘డబుల్ సెంచరీ’తో కదం తొక్కగా... రోహిత్ శర్మ తనదైన శైలిలో ‘శత’క్కొట్టాడు.
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ఈ ఇద్దరి బాదుడుకు కరీబియన్ బౌలర్లు బెంబేలెత్తిపోగా... వన్డే క్రికెట్ చరిత్రలో టీమిండియా తమ అత్యధిక లక్ష్యాన్ని అవలీలగా ఛేదించింది. అంతకుముందు ముగ్గురు బ్యాటర్లు సెంచరీలు బాదడంతో వెస్టిండీస్ తొలిసారి వన్డేల్లో 400 పరుగుల స్కోరు నమోదు చేసింది.
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అయినా... మనోళ్ల వీరవిహారం ముందు విండీస్ 405 స్కోరు కూడా చిన్నబోయింది. ఫలితంగా మరో మ్యాచ్ మిగిలుండగానే భారత జట్టు వన్డే సిరీస్ కైవసం చేసుకుంది.
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‘ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్’ శుబ్మన్ గిల్ (133 బంతుల్లో 223 నాటౌట్; 26 ఫోర్లు, 8 సిక్స్లు) డబుల్ సెంచరీతో... ‘హిట్ మ్యాన్’ రోహిత్ శర్మ (75 బంతుల్లో 101; 10 ఫోర్లు, 6 సిక్స్లు) సెంచరీతో దంచికొట్టారు.
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Photo Credit: indiancricketteam/Instagram