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పంజాబ్కు చెందిన శుబ్మన్ గిల్కు చిన్ననాటి నుంచే క్రికెట్పై ఆసక్తి తండ్రి ప్రోత్సాహంతో మొహాలీలో శిక్షణ పొందాడు
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పద్నాలుగేళ్ల వయసులోనే పంజాబ్ అండర్-16 జట్టు తరఫున 351 పరుగులు చేసి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు
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ఐసీసీ అండర్-19 వరల్డ్కప్ టోర్నీలో భారత జట్టు వైస్ కెప్టెన్గా బరిలోకి దిగిన గిల్.. 372 పరుగులు సాధించి చాంపియన్గా నిలవడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు
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తద్వారా ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నీగా నిలిచి టీమిండియా ఎంట్రీకి బాటలు వేసుకున్నాడు
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2018లోనే ఐపీఎల్లో అడుగుపెట్టిన ఈ కుడిచేతి వాటం బ్యాటర్.. 2019లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేశాడు
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అనతి కాలంలోనే జట్టులో కీలక సభ్యుడిగా మారిన గిల్.. రోహిత్ శర్మ వారసుడిగా పాతికేళ్ల వయసులోనే టెస్టు, వన్డే జట్ల కెప్టెన్గా ఎంపికయ్యాడు
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ఇప్పటి వరకు టీమిండియా తరఫున 43 టెస్టులు, 67 వన్డేలు, 36 టీ20 మ్యాచ్లు ఆడిన గిల్..
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టెస్టుల్లో 3043, వన్డేల్లో 3379, టీ20లలో 869 పరుగులు సాధించాడు. 23 ఏళ్ల వయసులోనే వన్డేల్లో డబుల్ సెంచరీ సాధించిన ఘనత గిల్కు ఉంది.
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సెప్టెంబరు 8, 1999లో జన్మించిన అతడు మంగళవారం 27వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టాడు.
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Photo Credit: BCCI/ICC/Instagram