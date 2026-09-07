 బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో అడుగుపెట్టిన గ్లామరస్ యాంకర్ వర్షిణి (ఫొటోలు) | Glamorous anchor Varshini Sounderajan Enters the Bigg Boss house | Sakshi
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బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో అడుగుపెట్టిన గ్లామరస్ యాంకర్ వర్షిణి (ఫొటోలు)

Sep 7 2026 3:35 PM | Updated on Sep 7 2026 3:36 PM

Glamorous anchor Varshini Sounderajan Enters the Bigg Boss house1
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ప్రతిసారి 'బిగ్‌బాస్‌'లోకి గ్లామరస్ యాంకర్స్‌ని తీసుకొస్తూనే ఉంటారు. ఈసారి ఆ కోటాతో హౌస్‌లోకి వచ్చిన బ్యూటీ వర్షిణి. (Varshini Sounderajan)

Glamorous anchor Varshini Sounderajan Enters the Bigg Boss house2
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ఇప్పుడు ఎట్టకేలకు 10వ సీజన్‌లో కంటెస్టెంట్‌గా హౌస్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. (bigg boss telugu 10)

Glamorous anchor Varshini Sounderajan Enters the Bigg Boss house3
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వర్షిణి సౌందరరాజన్.. హైదరాబాద్‌లో స్థిరపడిన తమిళ కుటుంబంలో పుట్టింది. ఓ అక్క, అన్నయ్య ఉన్నారు. దర్శకుడు ప్రవీణ్ సత్తారు తీసిన 'చందమామ కథలు' సినిమాతో నటిగా కెరీర్ మొదలుపెట్టింది.

Glamorous anchor Varshini Sounderajan Enters the Bigg Boss house4
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తర్వాత లవర్స్, నన్ను దోచుకుందువటే, జోడీ, మళ్లీ మొదలైంది, శాకుంతలం, ఏనుగు తొండన ఘటికాచలం తదితర మూవీస్‌లో చేసింది. 'పెళ్లి గోల' అనే వెబ్ సిరీస్‌తో పాటు ఢీ, పటాస్ 2, కామెడీ స్టార్స్, సిక్స్ సెన్త్ సీజన్ 4, భలే ఛాన్సులే, జబర్దస్త్, అలీతో సరదాగా షోల్లోనూ కనిపించింది.

Glamorous anchor Varshini Sounderajan Enters the Bigg Boss house5
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మరి బిగ్‌బాస్‌లో అడుగుపెట్టిన ఈమె.. గ్లామర్‌తో పాటు తనదైన ఆటతో ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుందో చూడాలి?

Glamorous anchor Varshini Sounderajan Enters the Bigg Boss house6
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Glamorous anchor Varshini Sounderajan Enters the Bigg Boss house7
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Glamorous anchor Varshini Sounderajan Enters the Bigg Boss house8
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Glamorous anchor Varshini Sounderajan Enters the Bigg Boss house9
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Glamorous anchor Varshini Sounderajan Enters the Bigg Boss house10
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Glamorous anchor Varshini Sounderajan Enters the Bigg Boss house11
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Glamorous anchor Varshini Sounderajan Enters the Bigg Boss house12
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Glamorous anchor Varshini Sounderajan Enters the Bigg Boss house13
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Glamorous anchor Varshini Sounderajan Enters the Bigg Boss house14
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Glamorous anchor Varshini Sounderajan Enters the Bigg Boss house15
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Glamorous anchor Varshini Sounderajan Enters the Bigg Boss house16
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Glamorous anchor Varshini Sounderajan Enters the Bigg Boss house17
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Glamorous anchor Varshini Sounderajan Enters the Bigg Boss house18
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(Images Source : Instagram/varshini_sounderajan)

# Tag
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