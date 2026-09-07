 రూ. 3 లక్షల బ్యాగును అప్పగించిన మహిళా కండక్టర్‌ : నెటిజన్లు ఫిదా | TGSRTC Conductor Saritha Returns Rs3 Lakh Cash Bag to Passenger in Hyderabad | Sakshi
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రూ. 3 లక్షల బ్యాగును అప్పగించిన మహిళా కండక్టర్‌ : నెటిజన్లు ఫిదా

Sep 7 2026 12:01 PM | Updated on Sep 7 2026 12:16 PM

TGSRTC Conductor Saritha Returns Rs3 Lakh Cash Bag to Passenger in Hyderabad

సాక్షి, హైదరాబాద్:  హైదరాబాద్‌కు  చెందిన ఒక ఆర్టీసీ మహిళా కండక్టర్ నిజాయితీకి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నారు. హజ్ యాత్రకు వెళ్తున్న ఒక జంట అఫ్జల్‌గంజ్‌లో బస్సు దిగుతుండగా పొరపాటున తమ డబ్బుల సంచిని బస్సులోనే మర్చిపోయారు. అయితే దీన్ని గుర్తించిన ఆర్టీసి ఉద్యోగిని, తిరిగి  ఆ బ్యాగును సంబంధిత వ్యక్తులకు అప్పగించడం విశేషంగా నిలిస్తోంది. అఫ్జల్‌గంజ్ వద్ద బస్సులో శనివారం చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. పలు ప్రశంసలు దక్కించుకుంటోంది.  

వివరాలు  ఇన్నా ఉన్నాయి... షాద్‌నగర్‌కు చెందిన వ్యాపారవేత్త జహంగీర్ , ఆయన భార్య హైదరాబాద్‌ సిటీ బస్సు ఎక్కారు. అఫ్జల్‌గంజ్ వద్ద దిగిన ఆ తర్వాత, వారు నాంపల్లి వైపు వెళ్లారు ఆ హడావిడిలో, రూ. 3 లక్షల నగదు ఉన్న బ్యాగ్‌ను  పొరపాటున బస్సులోనే వదిలివేశారు. కాసేపటికే తమ పొరపాటును గ్రహించిన ఆ దంపతులు ఆందోళనతో బస్సు స్టాండ్‌కు తిరిగి వచ్చారు.

అదే సమయంలో, TGSRTC కండక్టర్ సరిత (ఎంప్లాయి నంబర్: 152270) బస్సులో ఎవరూ లేని బ్యాగ్‌ను గమనించారు. ఆమె వెంటనే డ్రైవర్ నరసింహులుకు సమాచారం అందించి, ఆ నగదు సురక్షితంగా ఉండేలా చూశారు. ఇంతలో బ్యాగు పోగొట్టుకున్న జహంగీర్ , ఆయన భార్య బస్సు స్టాండ్‌కు  చేరారు.  దీంతో  సరిత, నరసింహులు ఆ రూ. 3 లక్షల నగదును వారికి అప్పగించారు. దీంతో వారి సంతోషానికి అవధుల్లేకుండాపోయింది.

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మరోవైపు కండక్టర్ నిజాయితీని తెలంగాణ రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అభినందించారు. ఎటువంటి స్వార్థం లేకుండా ప్రయాణికుడి డబ్బును తిరిగి ఇచ్చినందుకు ఆయన సరితను అభినందించారు. నిజాయితీ, చిత్తశుద్ధితో బాధ్యతాయుతమైన ప్రవర్తనకు ఇదొక  ఉదారణ అంటూ ప్రశంసలు వెల్లువెత్తాయి  

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