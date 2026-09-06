 తెలగు బిగ్‌బాస్‌ సీజన్‌ 10... కంటెస్టెంట్స్‌ వీళ్లే (ఫొటోలు) | Telugu Bigg Boss 10 Contestants Viral Photos | Sakshi
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తెలగు బిగ్‌బాస్‌ సీజన్‌ 10... కంటెస్టెంట్స్‌ వీళ్లే (ఫొటోలు)

Sep 6 2026 10:46 PM | Updated on Sep 6 2026 11:08 PM

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బుల్లితెర ప్రేక్షకులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ‘బిగ్‌బాస్‌ సీజన్‌ 10’ ఎట్టకేలకు గ్రాండ్‌గా ప్రారంభమైంది. హోస్ట్‌ నాగార్జున తనదైన స్టైల్‌లో గ్రాండ్‌ ఎంట్రీ ఇచ్చి షోకు మరింత జోష్‌ తీసుకొచ్చారు. పాటకు స్టెప్పులేస్తూ అలరించిన ఆయన.. ఈ సీజన్‌లో ఆట మరింత ఆసక్తికరంగా, సవాళ్లతో సాగబోతుందనే ఆయన చెప్పిన మాటలు, సరికొత్త కాన్సెప్ట్‌ ప్రేక్షకుల్లో మరింత ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి. ఇక అసలు సందడి మొదలైంది.

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(Images Source : Instagram/starmaa)

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