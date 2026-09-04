జియో రూ.55 రీచార్జ్‌ ప్లాన్: బెనిఫిట్స్ ఇవే..

తమ స్మార్ట్ఫోన్ల నుండే టీవీ ఛానెళ్లను చూడాలనుకునే వినియోగదారుల కోసం రిలయన్స్ జియో బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్యాక్ ప్రవేశపెట్టింది. కేవలం రూ. 55 ధరతో లభించే జియోటీవీ ప్రో ప్యాక్, 30 రోజుల వ్యాలిడిటీతో పాటు, జియోటీవీ యాప్ ద్వారా 16కు పైగా భాషలలో 1,000కు పైగా లైవ్ టీవీ ఛానెళ్లకు యాక్సెస్ను అందిస్తుంది.
టీవీ ఛానెల్లతో పాటు, జియోటీవీ ప్రో ప్లాన్లో మొత్తం 3MB డేటా లభిస్తుంది. దీని వ్యాలిడిటీ కేవలం మూడు రోజులు మాత్రమే. అయితే ఈ ప్లాన్ రీఛార్జ్ చేసుకోవడం ద్వారా మీకు ఎలాంటి వాయిస్ కాలింగ్ సదుపాయం లభించదు. ఇది కేవలం ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్యాక్ మాత్రమే.
మీరు ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు లేదా మీ టీవీకి దూరంగా ఉన్న పరిస్థితులలో మీకు ఇష్టమైన టీవీ ఛానెల్ను చూడాలని కోరుకుంటున్నట్లయితే, దీని విస్తృతమైన ఛానెల్ కలెక్షన్, సరసమైన ధర కారణంగా ఈ ప్లాన్ను ఉపయోగించుకోవడం మంచిది. ఈ ప్యాక్ ప్రీపెయిడ్, పోస్ట్పెయిడ్ జియో కస్టమర్లు ఇద్దరికీ అందుబాటులో ఉంది.