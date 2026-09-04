 బ్యూటీఫుల్ శారీలో హీరోయిన్ ప్రియమణి అందాలు.. ఫోటోలు | Beautiful in a Saree Actress Priyamani Stunning Looks Photos | Sakshi
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బ్యూటీఫుల్ శారీలో హీరోయిన్ ప్రియమణి అందాలు.. ఫోటోలు

Sep 4 2026 5:16 PM | Updated on Sep 4 2026 5:18 PM

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హీరోయిన్ ప్రియమణి తాాజాగా తన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. లైట్ కలర్ శారీలో మరింత గ్లామర్‌గా కనిపించింది. ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

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