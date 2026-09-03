 బంగారంలా మెరిసిపోతున్న అనుపమ పరమేశ్వరన్.. ఫోటోలు | Anupama Parameswaran Shines Like Gold Photos | Sakshi
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బంగారంలా మెరిసిపోతున్న అనుపమ పరమేశ్వరన్.. ఫోటోలు

Sep 3 2026 5:51 PM | Updated on Sep 3 2026 6:05 PM

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హీరోయిన్ ‍‍అనుపమ పరమేశ్వరన్ సోషల్ మీడియాలో కొన్ని పిక్స్ షేర్ చేసింది. ఇందులో బంగారం లాంటి డ్రెస్‌లో మెరిసిపోతూ కనిపించింది. ఈ ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

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