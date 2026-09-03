 ఢిల్లీలో ఘనంగా వైఎస్సార్‌ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం (ఫొటోలు) | Y S Rajasekhara Reddy Award 2026 in New Delhi Photos | Sakshi
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ఢిల్లీలో ఘనంగా వైఎస్సార్‌ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం (ఫొటోలు)

Sep 3 2026 8:38 AM | Updated on Sep 3 2026 8:38 AM

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బుధవారం సాయంత్రం ఢిల్లీలో జరిగిన డాక్టర్‌ వై.ఎస్‌. రాజశేఖరరెడ్డి అవార్డు–2026 ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమానికి రేవంత్‌రెడ్డి ముఖ్యఅతిథిగా హాజరయ్యారు.

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డాక్టర్‌ వై.ఎస్‌. రాజశేఖరరెడ్డి అవార్డు–2026 ప్రముఖ వ్యవసాయ పరిశోధనా సంస్థ అయిన ఎం.ఎస్. స్వామినాథన్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ (MSSRF) కు లభించింది.

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న్యూఢిల్లీలోని కాన్‌స్టిట్యూషన్ క్లబ్ ఆఫ్ ఇండియాలో సెప్టెంబర్ 2, 2026న ఈ అవార్డుల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమం వైభవంగా జరిగింది.

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ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ (AICC) అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే చేతుల మీదుగా ఈ అవార్డును అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క మరియు పలువురు మంత్రులు పాల్గొన్నారు.

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ఎం.ఎస్. స్వామినాథన్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ (MSSRF) తరపున ఆ సంస్థ చైర్‌పర్సన్ డాక్టర్ సౌమ్య స్వామినాథన్ ఈ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు.

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ఈ అవార్డు కింద ₹25 లక్షల నగదు బహుమతిని మరియు జ్ఞాపికను బహూకరించారు.

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# Tag
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