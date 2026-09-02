22 ఏళ్లకే ఐఏఎస్ మీ లక్ష్యమా? విద్యార్థుల కోసం ‘సాక్షి ఎడ్యుకేషన్’ ప్రత్యేక యాప్

సాక్షి, ఎడ్యుకేషన్: పాఠశాల మరియు ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థుల కోసం 'సాక్షి ఎడ్యుకేషన్ యాప్' (Sakshi Education App) ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని తీసుకువచ్చింది. భవిష్యత్తులో ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఎఫ్ఎస్ లేదా ఉన్నత స్థాయి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులుగా స్థిరపడాలని కలలు కనే వారి కోసం ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన 'ఎన్సీఈఆర్టీ ఫౌండేషన్ బ్యాచ్' ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
ఈ కోర్సుకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన అంశాలు...
బోధించే తరగతులు: 6వ తరగతి నుంచి 12వ తరగతి వరకు ఉన్న ప్రాథమిక ఎన్సీఈఆర్టీ సిలబస్ను సంపూర్ణంగా బోధిస్తారు.
ప్రధాన సబ్జెక్టులు: జాగ్రఫీ (భూగోళశాస్త్రం), పాలిటీ, హిస్టరీ (చరిత్ర), మరియు ఇండియన్ ఎకానమీ (భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ) సబ్జెక్టులపై తరగతులు ఉంటాయి.
బోధనా మాధ్యమం: ఇంగ్లీష్ మీడియంలో రికార్డ్ చేయబడిన నిపుణులైన లెక్చరర్ల క్లాసులు ఈ యాప్లో అందుబాటులో ఉంటాయి.
కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ: బట్టీ పట్టే విధానం కాకుండా, తరగతుల్లో ప్రతి అంశంపై విద్యార్థులకు స్పష్టమైన అవగాహన కల్పించడంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తారు.
పోటీ పరీక్షల సరళి: పూర్తిగా యూపీఎస్సీ, రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పరీక్షల ప్యాట్రన్కు అనుగుణంగా ఈ కోర్సును రూపొందించారు.
రోజుకు ఒక్క గంట చాలు...
"22 ఏళ్ల వయసులోనే ఐఏఎస్ అధికారి కావాలని కలలు కంటున్నారా? రోజుకు కేవలం 1 గంట పాటు ఏకాగ్రతతో చదివితే చాలు, మీ కల సాకారం అవుతుంది" అని సాక్షి ఎడ్యుకేషన్ యాప్ విద్యార్థుల్లో స్ఫూర్తిని నింపుతోంది. మీ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రయాణాన్ని ఎన్సీఈఆర్టీతో ఇప్పుడే ప్రారంభించండి. గూగుల్ ప్లే స్టోర్ కి వెళ్లి 'SAKSHI EDUCATION Online Classes' అని టైప్ చేసి యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అలాగే, పోస్టర్పై అందించిన క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేయడం ద్వారా కూడా నేరుగా యాప్ను ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు.
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