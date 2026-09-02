 ఇలా మెరిసిపోతే ఎలా కాయదు? (ఫొటోలు) | Kayadu Lohar Stuns In A Dazzling Saree Look At I Am Game Movie Pre-Release Event, Photos Goes Viral | Sakshi
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ఇలా మెరిసిపోతే ఎలా కాయదు? (ఫొటోలు)

Sep 2 2026 10:05 AM | Updated on Sep 2 2026 10:08 AM

Actress Kayadu Lohar Latest Photos Viral1
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హీరోయిన్ కాయదు లోహర్..(Kayadu Lohar) రీసెంట్‌గా జరిగిన 'ఐ యామ్ గేమ్' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కోసం అందంగా రెడీ అయింది. బంగారం కంటే ధగధగా మెరిసిపోతూ చీరకట్టుతో వావ్ అనిపించింది.

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Actress Kayadu Lohar Latest Photos Viral3
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