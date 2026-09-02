 పులివెందుల : భాకరాపురం క్యాంప్‌ కార్యాలయంలో వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రజాదర్బార్‌ (ఫొటోలు) | YS Jagan Pulivendula Tour Highlights HD Photos | Sakshi
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పులివెందుల : భాకరాపురం క్యాంప్‌ కార్యాలయంలో వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రజాదర్బార్‌ (ఫొటోలు)

Sep 2 2026 6:35 AM | Updated on Sep 2 2026 6:35 AM

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పులివెందుల: వైఎస్సార్‌సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి (YS Jagan Mohan Reddy) పులివెందుల పర్యటనలో భాగంగా భాకరాపురంలోని క్యాంప్‌ కార్యాలయంలో ప్రజాదర్బార్‌ నిర్వహించారు.

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ఈ సందర్భంగావివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన పలువురు మహిళలు, యువతులు వైఎస్‌ జగన్‌ను కలిసి రాఖీలు కట్టి తమ అభిమానం, ఆప్యాయతను చాటుకున్నారు.

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వారందరితో ఆత్మీయంగా మాట్లాడి వైఎస్‌ జగన్‌.. సోదరుడిలా ఎప్పుడూ అండగా ఉంటానని భరోసా ఇచ్చారు.

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ప్రజాదర్బార్‌కు వచ్చిన మరికొంత మంది తమ వ్యక్తిగత, స్థానిక సమస్యలను వైఎస్‌ జగన్‌ దృష్టికి తీసుకువచ్చారు.

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వారి సమస్యలను ఓపికగా విన్న ఆయన, వాటికి సంబంధించి వివరాలు తెలుసుకున్నారు.

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# Tag
YS Jagan Mohan Reddy YSR Congress Party Pulivendula photo gallery Andhra Pradesh Praja Darbar
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