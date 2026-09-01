 మెరుపుతీగలా మారిపోయిన హెబ్బా పటేల్ (ఫొటోలు) | Hebah Patel Stunning Transformation Leaves Fans Awestruck Photos | Sakshi
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మెరుపుతీగలా మారిపోయిన హెబ్బా పటేల్ (ఫొటోలు)

Sep 1 2026 5:06 PM | Updated on Sep 1 2026 5:34 PM

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టాలీవుడ్ హీరోయిన్ హెబ్బా పటేల్ రోజురోజుకీ మరింత సన్నబడిపోతూ మెరుపుతీగలా మారిపోతుంది. ఆగస్టు నెలకు సంబంధించిన ఫొటో డంప్‌ని ఇన్ స్టాలో పంచుకుంది.

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Hebah Patel Stunning Transformation Leaves Fans Awestruck Photos3
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