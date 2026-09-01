 ట్రేడిషనల్ శారీలో బిగ్‌బాస్‌ బ్యూటీ ఆర్జే కాజల్.. ఫోటోలు | Bigg Boss Beauty RJ Kajal Stuns in a Gorgeous Traditional Saree Photos | Sakshi
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ట్రేడిషనల్ శారీలో బిగ్‌బాస్‌ బ్యూటీ ఆర్జే కాజల్.. ఫోటోలు

Sep 1 2026 6:57 PM | Updated on Sep 1 2026 6:58 PM

Bigg Boss Beauty RJ Kajal Stuns in a Gorgeous Traditional Saree Photos1
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బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ ఆర్జే కాజల్ తాజాగా తన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. సంప్రదాయ లుక్‌లో ఉన్న శారీలో కనిపించింది. ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

Bigg Boss Beauty RJ Kajal Stuns in a Gorgeous Traditional Saree Photos2
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Bigg Boss Beauty RJ Kajal Stuns in a Gorgeous Traditional Saree Photos3
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Bigg Boss Beauty RJ Kajal Stuns in a Gorgeous Traditional Saree Photos4
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Bigg Boss Beauty RJ Kajal Stuns in a Gorgeous Traditional Saree Photos5
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Bigg Boss Beauty RJ Kajal Stuns in a Gorgeous Traditional Saree Photos6
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Bigg Boss Beauty RJ Kajal Stuns in a Gorgeous Traditional Saree Photos7
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Bigg Boss Beauty RJ Kajal Stuns in a Gorgeous Traditional Saree Photos8
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Bigg Boss Beauty RJ Kajal Stuns in a Gorgeous Traditional Saree Photos9
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# Tag
RJ Kajal Bigg Boss photo gallery Saree anchor Tollywood TV show
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