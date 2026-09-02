 హైదరాబాద్ లో ఆకాశ వంతెన (స్కైవాక్)...ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు) | Hyderabad : Mehdipatnam New Construction Foot Over Bridge | Sakshi
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హైదరాబాద్ లో ఆకాశ వంతెన (స్కైవాక్)...ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)

Sep 2 2026 7:25 AM | Updated on Sep 2 2026 7:25 AM

Hyderabad : Mehdipatnam New Construction Foot Over Bridge 1
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హైదరాబాద్‌లోని అత్యంత రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాలలో ఒకటైన మెహదీపట్నం జంక్షన్ వద్ద పాదచారుల భద్రత మరియు ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులను తొలగించడానికి హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ (HMDA) రూ. 33 కోట్ల నుండి రూ. 38 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో సరికొత్త ఆకాశ వంతెన (స్కైవాక్)ను నిర్మిస్తోంది.

Hyderabad : Mehdipatnam New Construction Foot Over Bridge 2
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రక్షణ శాఖ (డిఫెన్స్) భూముల బదలాయింపు ప్రక్రియ ఆలస్యం కావడం వల్ల ఈ ప్రాజెక్ట్ చాలా కాలం పాటు నిలిచిపోయింది, అయితే ప్రస్తుత ప్రభుత్వం చొరవతో అడ్డంకులు తొలగి పనులు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి.

Hyderabad : Mehdipatnam New Construction Foot Over Bridge 3
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👉:​​​​​​​ వంతెన నిర్మాణ ప్రత్యేకతలు : పొడవు మరియు ఎత్తు: ఈ వంతెన 390 మీటర్ల పొడవు, 3.6 మీటర్ల వెడల్పుతో భూమికి 6.15 మీటర్ల ఎత్తులో నిర్మితమవుతోంది.

Hyderabad : Mehdipatnam New Construction Foot Over Bridge 4
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నిర్మాణ శైలి: దీనిని ఉక్కు (స్టీల్) మరియు గ్లాస్‌తో ఆధునికంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. దీనికున్న ప్రత్యేకమైన ఆర్చ్‌లు, కేబుల్స్ వల్ల దీనికి సామాజిక మాధ్యమాల్లో "డోలా బ్రిడ్జ్" (ఊయల వంతెన) అనే పేరు కూడా వచ్చింది.

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సౌకర్యాలు: పాదచారుల సౌకర్యార్థం 13 ఎలివేటర్లు (లిఫ్టులు), ప్రత్యేకంగా దివ్యాంగుల కోసం ఒక ప్రత్యేక లిఫ్ట్ చైర్ వసతిని కల్పిస్తున్నారు.

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కమర్షియల్ స్పేస్: వంతెనపై దాదాపు 21,061 చదరపు అడుగుల స్థలాన్ని కేటాయించి కాఫీ షాపులు, స్నాక్ లాంజ్‌లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

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కనెక్టివిటీ: మెహదీపట్నం రైతుబజార్, బస్టాండ్, పీవీ నరసింహారావు ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే కింది భాగం, గుడిమల్కాపూర్ రోడ్ మరియు హుమాయున్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ వైపు వెళ్లేందుకు వీలుగా దీనికి 5 ప్రధాన ప్రవేశ/నిష్క్రమణ పాయింట్లను ఏర్పాటు చేశారు.

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