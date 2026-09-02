 అందాల ముద్దుగుమ్మ ఆషిక రంగనాథ్ (ఫొటోలు) | Actress Ashika Ranganath Stuns in a Green Dress at the Sardar 2 Audio and Trailer Launch Event; See Latest Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అందాల ముద్దుగుమ్మ ఆషిక రంగనాథ్ (ఫొటోలు)

Sep 2 2026 5:40 PM | Updated on Sep 2 2026 5:53 PM

Gorgeous Beauty Ashika Ranganath Stunning Photos1
1/10

టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఆషికా రంగనాథ్.. పచ్చ కలర్ డ్రస్‌లో అందంగా ముస్తాబైపోయింది. ఈమె నటించిన 'సర్దార్ 2' వచ్చే శుక్రవారం థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది.

Gorgeous Beauty Ashika Ranganath Stunning Photos2
2/10

Gorgeous Beauty Ashika Ranganath Stunning Photos3
3/10

Gorgeous Beauty Ashika Ranganath Stunning Photos4
4/10

Gorgeous Beauty Ashika Ranganath Stunning Photos5
5/10

Gorgeous Beauty Ashika Ranganath Stunning Photos6
6/10

Gorgeous Beauty Ashika Ranganath Stunning Photos7
7/10

Gorgeous Beauty Ashika Ranganath Stunning Photos8
8/10

Gorgeous Beauty Ashika Ranganath Stunning Photos9
9/10

Gorgeous Beauty Ashika Ranganath Stunning Photos10
10/10

# Tag
Ashika Ranganath Tollywood Actress photo gallery viral photos trending Actress Tollywood Beauty
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కాశీలో పుట్టినరోజుని సెలబ్రేట్ చేసుకున్న హీరోయిన్ మానస (ఫొటోలు)
photo 2

అల్లు స్నేహ ఆగస్టు మెమొరీస్ (ఫొటోలు
photo 3

మై లిటిల్ ప్యారడైజ్‌.. కొడుకు అర్జున్‌తో నాని క్యూట్ మూమెంట్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

అందాల ముద్దుగుమ్మ ఆషిక రంగనాథ్ (ఫొటోలు)
photo 5

ప్రభాస్‌ని కలిసిన డై హార్డ్ ఫ్యాన్.. షర్ట్‌పై ఆటోగ్రాఫ్‌ తీసుకున్న యంగ్‌ హీరో (ఫోటోలు)

Video

View all
Konda Surekha Shocking Comments On Reventh Reddy 1
Video_icon

లేఖ బయటకి వస్తే రాజకీయ ప్రకంపలను ఖాయం
Team India Squad for Afghanistan T20Is Announced 2
Video_icon

సంజు, బుమ్రా రీ ఎంట్రీ.. ఆఫ్గన్ సిరీస్ కు టీమిండియా ఇదే
Attractive Plants Lakshmi Kamal Good For Kitchen 3
Video_icon

snake plant ఈ మొక్క‌ల‌ని కిచెన్‌లో పెట్టుకుంటే..
Bhumana Karunakar Reddy Pays Tribute to YSR 4
Video_icon

మళ్లీ ఎప్పుడు పుడతావు రాజన్నా..? YSRపై భూమన భావోద్వేగ వ్యాఖ్యలు
Konda Surekha Shocking Comments On CM Revanth 5
Video_icon

Konda Surekha: నాకంటే ముందు రేవెంత్ పై చర్యలు తీసుకోవాలి
Advertisement