అందాల ముద్దుగుమ్మ ఆషిక రంగనాథ్ (ఫొటోలు)

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Sep 2 2026 5:40 PM | Updated on Sep 2 2026 5:53 PM
టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఆషికా రంగనాథ్.. పచ్చ కలర్ డ్రస్లో అందంగా ముస్తాబైపోయింది. ఈమె నటించిన 'సర్దార్ 2' వచ్చే శుక్రవారం థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది.
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