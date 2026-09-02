 ప్రభాస్‌ని కలిసిన డై హార్డ్ ఫ్యాన్.. షర్ట్‌పై ఆటోగ్రాఫ్‌ తీసుకున్న యంగ్‌ హీరో (ఫోటోలు) | Die Hard Prabhas Fan Meets His Idol, Gets Autograph On His Shirt | Sakshi
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ప్రభాస్‌ని కలిసిన డై హార్డ్ ఫ్యాన్.. షర్ట్‌పై ఆటోగ్రాఫ్‌ తీసుకున్న యంగ్‌ హీరో (ఫోటోలు)

Sep 2 2026 4:19 PM | Updated on Sep 2 2026 4:26 PM

Die Hard Prabhas Fan Meets His Idol, Gets Autograph On His Shirt1
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పాన్‌ ఇండియా ప్టార్‌ ప్రభాస్‌కి హీరోల్లో కూడా అభిమానులు ఉన్నారనే సంగతి అందరికి తెలిసిందే. అందులో ముందు వరుసలో ఉండే హీరో సుమంత్‌ ప్రభాస్‌.

Die Hard Prabhas Fan Meets His Idol, Gets Autograph On His Shirt2
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ఈ యంగ్‌ హీరో చిన్నప్పటి నుంచి ప్రభాస్‌కు వీరాభిమాని. అందుకే ఆయన పేరులోనూ ప్రభాస్‌ పేరుని కలుపుకున్నాడు. తాజాగా ఈ యంగ్‌ హీరో ప్రభాస్‌ని కలిశాడు.

Die Hard Prabhas Fan Meets His Idol, Gets Autograph On His Shirt3
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తన షర్ట్‌పై ఫేవరేట్‌ హీరో ప్రభాస్‌ ఆటోగ్రాఫ్‌ కూడా తీసుకున్నాడు. ఈ ఫోటోలను సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేస్తూ.. లైవ్‌లో చూసి చేబుతున్నా..

Die Hard Prabhas Fan Meets His Idol, Gets Autograph On His Shirt4
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మన డార్లింగ్‌ బంగారం. లవ్‌ యూ అన్నా’ అంటూ రాసుకొచ్చాడు. సందీప్ రెడ్డి వంగ నిర్మాణంలో సుమంగ్‌ ప్రభాస్‌ హీరోగా తెరకెక్కిన రోమాంచకం మూవీ సెప్టెంబర్‌ 3న విడుదల కానుంది.

Die Hard Prabhas Fan Meets His Idol, Gets Autograph On His Shirt5
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ఈ మూవీ ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగానే సుమంత్‌.. ప్రభాస్‌ని కలిశాడు.

Die Hard Prabhas Fan Meets His Idol, Gets Autograph On His Shirt6
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Die Hard Prabhas Fan Meets His Idol, Gets Autograph On His Shirt7
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Die Hard Prabhas Fan Meets His Idol, Gets Autograph On His Shirt8
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Die Hard Prabhas Fan Meets His Idol, Gets Autograph On His Shirt9
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Die Hard Prabhas Fan Meets His Idol, Gets Autograph On His Shirt10
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Die Hard Prabhas Fan Meets His Idol, Gets Autograph On His Shirt11
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