ఆదివారం విశాఖపట్నం బీచ్ లో ఇలా...(ఫొటోలు)

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ఆదివారం విశాఖపట్నం బీచ్ లో ఇలా...
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విశాఖపట్నం : స్వర్ణ వర్ణపు హరివిల్లులా ఉండే ఆర్కే బీచ్ .. వాతావరణ మార్పుల మాయలో పడి, నల్లటి మేఘాల నీడను మోస్తున్నట్లు నల్లటి ఇసుకతో సరికొత్త రూపు సంతరించుకుంది.
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దిగంతంలో నింగీ నేలా కౌగిలించుకుంటున్న వేళ... నీలి సముద్రపు గర్భం నుంచి ఉదయిస్తున్నట్లుగా, వందలాది పసుపు తెరచాపలు గాలి కెరటాలపై తేలియాడుతున్నాయి. మత్స్యకారుల శ్రమకు ప్రకృతి ఆశీర్వాదమై, వారి జీవన పోరాటం కళాత్మకంగా ఆవిష్కృతమవుతోంది. విశాఖ తీరాన్ని స్వర్ణమయం చేస్తున్న ఈ పసుపు వర్ణాల సందడి, చూసే కన్నులకు ఒక అనిర్వచనీయమైన దృశ్య కావ్యం.
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ఫొటోలు : సాక్షి ఫొటోగ్రాఫర్, విశాఖపట్నం