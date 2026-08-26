హైదరాబాద్‌ : చార్మినార్ వద్ద ఘనంగా మిలాద్-ఉన్-నబీ వేడుకలు (ఫొటోలు)

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హైదరాబాద్లోని చారిత్రక చార్మినార్ వద్ద మిలాద్-ఉన్-నబీ (Milad-un-Nabi) వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు.
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చార్మినార్, మక్కా మస్జిద్ ప్రాంతాల నుండి భారీ మతపరమైన శాంతి యాత్ర ప్రారంభమైంది.
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ఈ ఊరేగింపు గుల్జార్ హౌజ్, పతేర్గట్టి, నయాపుల్, దారుల్షిఫా మీదుగా సాగి మొఘల్పురా వరకు కొనసాగింది.
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అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. డ్రోన్లు, సీసీ కెమెరాలతో మార్గాలను నిరంతరం పర్యవేక్షించారు.
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నగరంలో పలుచోట ముస్లిం సోదరులు ప్రార్థనలు నిర్వహించడంతో పాటు రక్తదాన శిబిరాలు ఏర్పాటు చేశారు.
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