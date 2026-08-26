 హైదరాబాద్‌ : చార్మినార్ వద్ద ఘనంగా మిలాద్-ఉన్-నబీ వేడుకలు (ఫొటోలు) | Hyderabad celebrated Milad-un-Nabi on August 26 2026 HD Photos | Sakshi
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హైదరాబాద్‌ : చార్మినార్ వద్ద ఘనంగా మిలాద్-ఉన్-నబీ వేడుకలు (ఫొటోలు)

Aug 26 2026 7:10 PM | Updated on Aug 26 2026 7:10 PM

Hyderabad celebrated Milad-un-Nabi on August 26 2026 HD Photos1
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హైదరాబాద్‌లోని చారిత్రక చార్మినార్‌ వద్ద మిలాద్-ఉన్-నబీ (Milad-un-Nabi) వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు.

Hyderabad celebrated Milad-un-Nabi on August 26 2026 HD Photos2
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చార్మినార్, మక్కా మస్జిద్ ప్రాంతాల నుండి భారీ మతపరమైన శాంతి యాత్ర ప్రారంభమైంది.

Hyderabad celebrated Milad-un-Nabi on August 26 2026 HD Photos3
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ఈ ఊరేగింపు గుల్జార్ హౌజ్, పతేర్‌గట్టి, నయాపుల్, దారుల్‌షిఫా మీదుగా సాగి మొఘల్‌పురా వరకు కొనసాగింది.

Hyderabad celebrated Milad-un-Nabi on August 26 2026 HD Photos4
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అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. డ్రోన్లు, సీసీ కెమెరాలతో మార్గాలను నిరంతరం పర్యవేక్షించారు.

Hyderabad celebrated Milad-un-Nabi on August 26 2026 HD Photos5
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నగరంలో పలుచోట ముస్లిం సోదరులు ప్రార్థనలు నిర్వహించడంతో పాటు రక్తదాన శిబిరాలు ఏర్పాటు చేశారు.

Hyderabad celebrated Milad-un-Nabi on August 26 2026 HD Photos6
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Hyderabad celebrated Milad-un-Nabi on August 26 2026 HD Photos7
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Hyderabad celebrated Milad-un-Nabi on August 26 2026 HD Photos12
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Hyderabad celebrated Milad-un-Nabi on August 26 2026 HD Photos13
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Hyderabad celebrated Milad-un-Nabi on August 26 2026 HD Photos14
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Hyderabad celebrated Milad-un-Nabi on August 26 2026 HD Photos15
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Hyderabad celebrated Milad-un-Nabi on August 26 2026 HD Photos16
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Hyderabad celebrated Milad-un-Nabi on August 26 2026 HD Photos17
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Hyderabad celebrated Milad-un-Nabi on August 26 2026 HD Photos18
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Hyderabad celebrated Milad-un-Nabi on August 26 2026 HD Photos19
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Hyderabad celebrated Milad-un-Nabi on August 26 2026 HD Photos20
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Hyderabad celebrated Milad-un-Nabi on August 26 2026 HD Photos23
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# Tag
Hyderabad Milad-Un-Nabi Milad-Un-Nabi celebrations August Telangana charminar photo gallery
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