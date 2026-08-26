 29న అమీన్‌పూర్‌లో బీఆర్‌ఎస్‌ పోరుబాట | BRs fight in Ameenpur on the 29th | Sakshi
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29న అమీన్‌పూర్‌లో బీఆర్‌ఎస్‌ పోరుబాట

Aug 26 2026 11:54 AM | Updated on Aug 26 2026 11:56 AM

BRs fight in Ameenpur on the 29th

హైదరాబాద్‌: కుత్బుల్లాపూర్‌లో అకారణంగా 22-ఏ నిషేధిత జాబితాలోచేర్చిన భూములను వెంటనే తొలగించాలని మాజీమంత్రి హరీష్‌ రావు డిమాండ్‌ చేశారు. షాద్‌నగర్‌లో నిర్వహించిన 22-ఎ బాధితుల ప్రత్యేక సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ  రిజిస్ట్రేషన్లు, రుణాలు అందక వేలాది కుటుంబాలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ అక్రమాలపై సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరిపించాలని, బాధ్యుడైన మంత్రిని బర్తరఫ్ చేయాలని కోరారు. సెప్టెంబర్ 7 లోగా సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే లక్షలాది మందితో అసెంబ్లీని ముట్టడిస్తామని హెచ్చరించారు. బాధితులకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటుందని అన్నారు. 22-ఎ బాధితులకు మద్దతుగగా ఈనెల 29న అమీన్‌పూర్‌లో బీఆర్‌ఎస్‌ పోరుబాట చేపడుతుందని హరీష్‌ రావు ప్రకటించారు.

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