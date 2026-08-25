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హైదరాబాద్ : పాయల్ రాజ్పుత్ (Payal Rajput) SIIMA 2026 నామినేషన్ పార్టీలో అద్భుతమైన లుక్లో కనిపించి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.
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హైదరాబాద్లో జరిగిన సైమా (SIIMA) 2026 నామినేషన్ వేడుకకు ఆమె హాజరయ్యారు.
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ఆమె ధరించిన ట్రెండీ దుస్తులు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
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ఈ ఈవెంట్లో ఆమె గ్లామరస్ లుక్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
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తాజాగా తన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.
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ఇందులో డైమండ్స్ పొదిగిన అవుట్ఫిట్లో కనిపించింది. ఈ పిక్స్లో ఫుల్ గ్లామరస్గా ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
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(Images Source : Instagram/rajputpaayal)