 సైమా 2026 నామినేషన్ వేడుకలో మెరిసిన పాయల్ రాజ్‌పుత్ (ఫొటోలు) | Payal Rajput at the SIIMA 2026 Nomination Party in Hyderabad | Sakshi
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డైమండ్‌లా మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ పాయల్ రాజ్‌పుత్.. (ఫొటోలు)

Aug 25 2026 9:08 PM | Updated on Aug 25 2026 9:08 PM

Payal Rajput at the SIIMA 2026 Nomination Party in Hyderabad1
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హైదరాబాద్‌ : పాయల్ రాజ్‌పుత్ (Payal Rajput) SIIMA 2026 నామినేషన్ పార్టీలో అద్భుతమైన లుక్‌లో కనిపించి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

Payal Rajput at the SIIMA 2026 Nomination Party in Hyderabad2
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హైదరాబాద్‌లో జరిగిన సైమా (SIIMA) 2026 నామినేషన్ వేడుకకు ఆమె హాజరయ్యారు.

Payal Rajput at the SIIMA 2026 Nomination Party in Hyderabad3
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ఆమె ధరించిన ట్రెండీ దుస్తులు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.

Payal Rajput at the SIIMA 2026 Nomination Party in Hyderabad4
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ఈ ఈవెంట్‌లో ఆమె గ్లామరస్ లుక్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.

Payal Rajput at the SIIMA 2026 Nomination Party in Hyderabad5
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తాజాగా తన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.

Payal Rajput at the SIIMA 2026 Nomination Party in Hyderabad6
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ఇందులో డైమండ్స్‌ పొదిగిన అవుట్‌ఫిట్‌లో కనిపించింది. ఈ పిక్స్‌లో ఫుల్ గ్లామరస్‌గా ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

Payal Rajput at the SIIMA 2026 Nomination Party in Hyderabad7
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Payal Rajput at the SIIMA 2026 Nomination Party in Hyderabad8
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Payal Rajput at the SIIMA 2026 Nomination Party in Hyderabad9
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Payal Rajput at the SIIMA 2026 Nomination Party in Hyderabad10
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Payal Rajput at the SIIMA 2026 Nomination Party in Hyderabad11
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Payal Rajput at the SIIMA 2026 Nomination Party in Hyderabad12
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(Images Source : Instagram/rajputpaayal)

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