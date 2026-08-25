 ‘కికు చిరంజీవి‘ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ (ఫొటోలు) | KIKU CHIRANJEEVI Movie PreRelease Press Meet | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘కికు చిరంజీవి‘ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ (ఫొటోలు)

Aug 25 2026 3:52 PM | Updated on Aug 25 2026 4:03 PM

KIKU CHIRANJEEVI Movie PreRelease Press Meet1
1/11

కికు యనమల హీరోగా నటిస్తున్న కికు చిరంజీవి సినిమా ఆగస్టు 28, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.

KIKU CHIRANJEEVI Movie PreRelease Press Meet2
2/11

ఈ చిత్రానికి సంబంధించి ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్ గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు.

KIKU CHIRANJEEVI Movie PreRelease Press Meet3
3/11

KIKU CHIRANJEEVI Movie PreRelease Press Meet4
4/11

KIKU CHIRANJEEVI Movie PreRelease Press Meet5
5/11

KIKU CHIRANJEEVI Movie PreRelease Press Meet6
6/11

KIKU CHIRANJEEVI Movie PreRelease Press Meet7
7/11

KIKU CHIRANJEEVI Movie PreRelease Press Meet8
8/11

KIKU CHIRANJEEVI Movie PreRelease Press Meet9
9/11

KIKU CHIRANJEEVI Movie PreRelease Press Meet10
10/11

KIKU CHIRANJEEVI Movie PreRelease Press Meet11
11/11

# Tag
Tollywood photo gallery viral photo Web Cinema Photos
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఓనం స్పెషల్.. నిఖిలా ఉంది ఇలా (ఫొటోలు)
photo 2

ప్రియా వారియర్ క్యూట్ లుక్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

అందంలో మెరిసిపోతున్న ముద్దుగుమ్మ అనఘా మాయా రవి.. (ఫొటోలు)
photo 4

న్యూజిలాండ్‌లో టాలీవుడ్‌ హీరో పెళ్లి సందడి.. (ఫోటోలు)
photo 5

రవితేజ ‘ఇరుముడి’ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్.. (ఫొటోలు)

Video

View all
Jubilee Hills CI Muttu Yadav Suspended 1
Video_icon

జూబ్లీహిల్స్ సీఐ పై సస్పెన్షన్ వేటు
Lakshmi Parvathi Face To Face Over Ramoji Rao Chandrababu Conspiracy 2
Video_icon

ఆగస్టు 25.. ఎన్టీఆర్ జీవితంలో చీకటి రోజు
Gold Prices Heading Towards ₹2 Lakh per 10 Grams 3
Video_icon

రాసిపెట్టుకోండి.. తులం రెండు లక్షలు..!
Margani Bharath Challenges Nara Lokesh Over Open Debate on BC Reservations & Governance 4
Video_icon

నువ్వు చెప్పిందేంటి, చేస్తున్నదేంటి...? దమ్ముంటే చర్చకు రండి...
Karumuri venkat Reddy MASS RAGGING On Chandrababu Over AP Debts 5
Video_icon

సంపద సృష్టి పోయి అప్పుల ముష్టి.. ఈ వార్త చూస్తే బాబుగారు ఎదో ఉద్ధరిస్తున్నాడు అనుకుంటాం

Advertisement