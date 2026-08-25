‘కికు చిరంజీవి‘ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ (ఫొటోలు)

...అలా చేస్తే మనమెవరమూ మిగలం సార్!
దేశ ప్రజల దైనందిన జీవితంలో బ్యాంకులు భాగమైపోయాయి.
తండ్రి లేదా తాతలు, ముత్తాతల నుంచి సంక్రమించిన ఆస్తికి సంబంధించి ఒరిజినల్ సేల్ డీడ్ (క్రయపత్రం) లేకపోవడం, చట్టబద్ధమైన విల
అనవసరంగా జనానికి ‘ఓటుకు నోటు’ గుర్తు చేస్తున్నామేమోననిపిస్తోంది సార్!
ముంబై నేర చరిత్రలో ఎందరో క్రూరమైన గ్యాంగ్స్టర్లు ఉన్నారు.
ఇటీవల మిస్ యూనివర్స్ ఆయా దేశాలు తమ �...
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'ఉయ్యాలా జంపాలా' సినిమాతో నటిగా మారి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న తెలుగమ్మాయి పునర్నవి.. ఆపై పలు మూవీస్ చేసింది.
అత్యంత శీతలమైన, సుదూర ప్రాంతమైన అంటార్కిటిలో టూర్ గైడ్గా పనిచేయడం చాలా మంది
సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షల ఫలితాల్లో స్నేహబంధం సాధించిన అద్భుత విజయమిది.
సొంతిల్లు ఎవరికైనా జీవిత కల. అదే ప్రాపర్టీ ధరలు ఆకాశాన్నంటే బెంగళూరు లాంటి నగరంలో అయితే..
ఇల్లు అంటే చాలా మందికి జీవితంలో అతిపెద్ద ఆస్తి.
Aug 25 2026 3:52 PM | Updated on Aug 25 2026 4:03 PM
కికు యనమల హీరోగా నటిస్తున్న కికు చిరంజీవి సినిమా ఆగస్టు 28, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.
ఈ చిత్రానికి సంబంధించి ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్ గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు.
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