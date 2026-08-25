 ‘కేరళ రీల్’.. పదేళ్ల తర్వాత కన్నవారి చెంతకు దివ్యాంగుడు! | Second Kerala Reel Ends 10 Year Search for Missing Jharkhand Man | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘కేరళ రీల్’.. పదేళ్ల తర్వాత కన్నవారి చెంతకు దివ్యాంగుడు!

Aug 25 2026 12:37 PM | Updated on Aug 25 2026 12:38 PM

Second Kerala Reel Ends 10 Year Search for Missing Jharkhand Man

కాలికావు: కేరళలో తీసిన పది సెకన్ల ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ రీల్‌.. దాదాపు పదేళ్ల క్రితం తప్పిపోయిన ఓ దివ్యాంగుడిని తిరిగి తన కుటుంబంతో కలిపింది. తామరస్సేరిలోని ఓ డ్రై ఫ్రూట్స్‌ సంస్థలో పనిచేస్తున్న ఎంకే మహమ్మద్‌ యాసిర్‌ మొన్నటి స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా తామరస్సేరి సమీపంలోని ‘కారుణ్యదీపం ప్రతీక్షా భవన్’ అనే దివ్యాంగుల సంరక్షణ కేంద్రాన్ని సందర్శించారు. అక్కడ జరుగుతున్న వేడుకలను వీడియో తీస్తుండగా, సమూహంలో ఉన్న ఒక యువకుడు కెమెరా వైపు చూసి చిరునవ్వు చిందించడం యాసిర్ దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఇద్దరూ పరస్పరం చేతులు ఊపుకోగా, ఆ క్లుప్త సంభాషణ దృశ్యాన్ని యాసిర్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో రీల్‌గా పోస్ట్‌ చేశారు.

ఆ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ కావడంతో యువకుడిని గుర్తించిన పలువురు ముందుగా యాసిర్‌ను సంప్రదించారు. అనంతరం ఆ యువకుడి బంధువులు కూడా యాసిర్‌తో మాట్లాడారు. సుమారు పదేళ్ల క్రితం ముంబై రైల్వే స్టేషన్‌లో తప్పిపోయిన తమ కుటుంబ సభ్యుడిగా (జార్ఖండ్‌ నివాసి) బంధువులు అతడిని గుర్తించారు. ముంబై నుంచి ప్రయాణించే క్రమంలో దారితప్పిన అతడు కోజికోడ్‌ రైల్వే స్టేషన్‌కు చేరుకున్నాడు.

అప్పట్లో చైల్డ్‌లైన్‌ సంస్థ ద్వారా అతడిని వెల్లిమాడుకున్నులోని బాలల సంరక్షణ కేంద్రానికి తరలించారు. 18 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత తామరస్సేరిలోని కారుణ్యదీపం ప్రతీక్షా భవన్‌కు మార్చగా, అక్కడ అతడు ‘రషీద్’ అనే పేరుతో జీవిస్తున్నాడు. ఇటీవల బంధువులు వీడియో కాల్ ద్వారా అతడిని చూసి కన్నీటిపర్యంతమై, దశాబ్ద కాలం నాటి తమ నిరీక్షణకు ముగింపు పలికారు. ప్రస్తుతం అతడు సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ సంరక్షణలో ఉన్నందున, అధికారిక లాంఛనాలు పూర్తిచేసి కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించే ప్రక్రియ కొనసాగుతున్నదని కారుణ్యదీపం ప్రతీక్షా భవన్ సీఈవో నవాస్ తెలిపారు.

ఇది కూడా చదవండి: యూట్యూబ్‌లో ‘సీక్రెట్ హౌస్’ చూసి ఇద్దరు చిన్నారులు మాయం!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఓనం స్పెషల్.. నిఖిలా ఉంది ఇలా (ఫొటోలు)
photo 2

ప్రియా వారియర్ క్యూట్ లుక్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

అందంలో మెరిసిపోతున్న ముద్దుగుమ్మ అనఘా మాయా రవి.. (ఫొటోలు)
photo 4

న్యూజిలాండ్‌లో టాలీవుడ్‌ హీరో పెళ్లి సందడి.. (ఫోటోలు)
photo 5

రవితేజ ‘ఇరుముడి’ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్.. (ఫొటోలు)

Video

View all
Fortuner Car Sanitation Worker Sweeps Roads Karnataka 1
Video_icon

వీడు మామూలుడో కాదండి బాబు.. ల‌గ్జ‌రీ కారులో వ‌చ్చి రోడ్లు ఊడ్చేస్తున్న కార్మికుడు
Big Update from Spirit 2
Video_icon

ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ క్రేజీ అప్డేట్.. సత్యను రీమిక్స్ చేస్తున్న Spirit!
Dwarampudi Chandrasekhar Reddy Clarity On His Photo With Sadiq Khan 3
Video_icon

అప్పుడు తప్ప మళ్ళీ ఎప్పుడు కలవలేదు.. ద్వారంపూడి క్లారిటీ
Local Elections in Focus YS Jagan Meets Key YSRCP Leaders 4
Video_icon

స్థానిక ఎన్నికలే టార్గెట్.. YSRCP ముఖ్యనేతలతో జగన్ భేటీ
US Plans Massive Hike In H-1B Visa Fee So Impact To Indians 5
Video_icon

ట్రంప్ సర్కార్ కొత్త ప్లాన్.. భారతీయులకు భారీ షాక్ ?
Advertisement
 